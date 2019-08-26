Мария Порошина: «Я постоянно говорю сыну: ''Ты наш защитник, наш дорогой мужчина, ты моя любовь''»

В интервью Woman.ru Мария Порошина рассказала, как проходили ее съемки в сериале «Родители» на канале «Супер», строгая ли она мать и какие эмоции испытала, когда узнала, что беременна мальчиком.

Мария Порошина пообщалась с Woman.ru

В 2015 году на одном из федеральных телеканалов шел комедийный сериал «Родители», где мама трех дочерей Мария Порошина играла маму троих сыновей. Кто бы мог подумать, что ситком станет для актрисы своеобразной подготовкой к рождению мальчика!

Малыш, которого наша героиня назвала Андреем, появился на свет в январе 2019-го, а уже через пару месяцев Мария вернулась в строй: стартовали съемки второго сезона «Родителей». И это спустя четыре года!

«Маша — невероятная комедийная актриса. Никто об этом не знал, пока я пять лет назад не убедил всех попробовать ее на эту роль. Все привыкли к образу Марии Михайловны как женщины с тяжелой судьбой. Но поскольку мы давно знакомы, я знаю Машу с другой стороны — как невероятную хохотунью и человека с удивительным чувством юмора. Я счастлив, что наша совместная работа продолжается и будет продолжаться. Маша — счастье нашего проекта», — признавался режиссер Александр Жигалкин на презентации сериала.



И мы не можем с ним не согласиться. Всего пары часов, что длился пресс-завтрак по случаю премьеры «Родителей», хватило, чтобы понять, почему Порошину вот уже много лет так любят и актеры, и режиссеры, и зрители. Сразу после презентации Мария спешила на репетицию спектакля, однако нам удалось недолго с ней пообщаться. Тема для разговора, как вы понимаете, образовалась сама собой.



Woman.ru: Мария, как зрители отреагировали на возвращение сериала спустя столько лет?



Мария Порошина: Как ни странно, много откликов я слышу от детей. Бывало, дети подбегают, а я думаю: «Ну, сейчас скажут ''Всегда говори всегда'', ''Бригада''… А они кричат: ''Родители!''. Приятно, что дети смотрят, им нравится. Все ждут второй сезон, это не может не радовать.



Что говорят о нашем сериале мамы, я, к сожалению, не знаю: сидеть в социальных сетях, общаться там времени у меня совсем нет. И вообще я неактивный пользователь.



Woman.ru: Судя по первым двум сериям, вы играете довольно суровую маму…



М. П.: И это было очень сложно, потому что я хотела играть добрую фею. Но Саша (режиссер Александр Жигалкин, — прим. Woman.ru) говорил: «Нет, давай еще жестче». Я спрашивала: «Я не слишком злая?», однако ему все нравилось. Но это в первых сериях я такая суровая, грозная, где-то даже деспотичная. Дальше буду чуть мягче.

«Конечно, я бываю строгой, расслабляться нельзя: если одна дочь ведет себя плохо и ей это сходит с рук, тут же начинают другие»

Woman.ru: А какая вы мама в реальной жизни?



М. П.: Сложно судить себя со стороны… Конечно, я бываю строгой, расслабляться нельзя: если одна дочь ведет себя плохо и ей это сходит с рук, тут же начинают другие. Однако я не сторонник крика в семье: меня очень смущает и расстраивает, когда люди повышают голос друг на друга. Почему бы не объяснить все нормальным тоном? Конечно, все мы люди: можем вспылить, негодовать, но не стоит гневаться и злиться на ребенка, обижать его. Важно научиться держать себя в руках.



Для меня материнство — это каждый раз новые испытания, подарки, тревоги, победы. Сложно, но интересно.

Я лет с шестнадцати мечтала, чтобы у меня была большая семья, много детей. И эта мечта реализовалась.

Хоть и не сразу: мамой во второй раз я стала лишь в 31 год (почти через 10 лет после рождения первой дочери Полины, — прим. Woman.ru).



Сегодня для меня главное — воспитать детей, вырастить до определенного возраста и отпустить. Потом, казалось бы, можно будет расслабиться. Но где там — пойдут же внуки! (Улыбается.)



Woman.ru: Второй сезон начали снимать, едва вы стали мамой, чего никак не скажешь: в кадре вы в прекрасной форме!



М. П.: Да, съемки начались, когда сыну было 2,5-3 месяца. Я еще была кормящей мамой. К сожалению, по физиологическим причинам это длилось недолго, хотя я абсолютный приверженец грудного вскармливания. Считаю, что каждая женщина может это делать, только надо уметь. У некоторых мам пропадает молоко по неопытности: они просто не понимают, каким образом продолжать лактацию.



Что касается внешнего вида, спасибо за комплимент, что я еще ничего. Хотя держать себя в форме не так-то просто. Вот вы все сейчас ели булочки, в то время как у меня белковый день. И он будет длиться еще месяца два: мне надо похудеть. Тем не менее для себя я все это воспринимаю как игру.

В вопросах собственной фигуры я не очень принципиальный человек: могу и пельмени съесть, и картошку. А после мне будет так хорошо, легко и радостно, что станет совсем не важно, сколько я вешу. Толстенькая? Нестрашно (улыбается).

На мой взгляд, важно держать себя в форме не для того, чтобы быть красавицей или кому-то нравиться. Это важно в первую очередь для здоровья. Например, играть в подвижных спектаклях гораздо сложнее, если у тебя лишний вес. Это в принципе физически нелегко, а тут еще и дополнительный груз. Кроме того, говорят, когда человек похудел, он выглядит моложе. Именно поэтому стараюсь брать себя в руки, хотя, если честно, в этом отношении я слабохарактерная. Поэтому приходится очень сложно.



Woman.ru: Как в таком случае вам удалось столь прекрасно выглядеть к началу съемок? Диета?



М. П.: Не-ееет. Диета сразу после родов — это опасная вещь. У вас элементарно может закончиться молоко, к тому же ребенку нужны все витамины и микроэлементы, а своей диетой вы можете его лишить этого.

Я же просто старалась не набирать вес во время беременности. А способ тут только один — правильное сбалансированное питание.

Также у меня есть правило: если в один день ты переел, то на следующий нужно немного разгрузиться. Кто-то практикует разгрузочный день на воде, но у меня, к сожалению, так не получается. Мне подходят другие: на овощах, яблоках, кефире, гречке с огурцами. В этом вопросе советовать ничего не стану: все люди разные, у каждого свои физиологические особенности, предпочтения.

«Труднее всего вернуться в форму мне было после рождения Груни»

Woman.ru: Сложнее было с каждыми родами возвращаться к добеременным формам?



М. П.: Не сказала бы. Ну, может быть, в силу возраста чуть сложнее. Однако труднее всего вернуться в форму мне было после рождения Груни (Аграфена родилась в 2010 году, — прим. Woman.ru). С чем это связано, я не знаю. Может быть, я расслабилась, недостаточно обращала на это внимание или у меня был не такой напряженный график.

В общем, именно тогда я обратилась к диетологу, воспользовалась ее советами, и мы по сей день работаем вместе, стараемся держать меня в одном весе.

Woman.ru: Вы брали сына на съемочную площадку?



М. П.: Знаю, что некоторые мамы так делают. Помню, я и сама привозила старших детей, но с младшим такой необходимости не было. Я замораживала для него молоко: врачи говорят, что так делать можно — витамины и полезные микроэлементы сохраняются. Слава богу, график работы на тот момент сложился более-менее щадящий, у меня были выходные.

«Я хотела мальчика. И не для того, чтобы он просто был, не для ''комплекта'', а чтобы понять, каково это — воспитать мужчину»

Woman.ru: Первые четыре раза вы становились мамой девочек. Когда, будучи беременной в пятый раз, вы узнали, что будет мальчик, обрадовались или испугались?



М. П.: Конечно, обрадовалась. Я хотела мальчика. И не для того, чтобы он просто был, не для «комплекта», а чтобы понять, каково это — воспитать мужчину. Ведь в том, чтобы быть родителем девочки и быть родителем мальчика, есть это существенная разница.

Я много лет была по одну сторону баррикад, и мне не давал покоя вопрос, что значит иметь сына, каким будет твое отношение к нему, а его — к тебе.

Woman.ru: И как? Узнали?



М. П.: Я в процессе. Пока не могу дать точного ответа, но я благодарю судьбу за то, что у меня родился мальчик. О его характере пока говорить рано. Сейчас можно лишь сравнивать его с девочками на уровне «у кого раньше зубы полезли», «кто быстрее пошел», «кто первым сказал слово ''мама''». Но что я могу сказать уже сейчас, так это то, что у него абсолютно мужской взгляд, мужские руки, тело, низкий голос. Он хозяин, осматривающий мудрыми глазами все свое женское царство.

1 2 3 ... 18 Мария Порошина — мама пятерых детей: 23-летней Полины, 13-летней Серафимы, 9-летней Аграфены, 3-летней Глафиры и семимесячного Андрея

Я постоянно говорю сыну: «Ты наш защитник, наш дорогой мужчина, ты моя любовь». И он все понимает: я вижу, как он довольно улыбается. Главное теперь для меня — его не разочаровать и воспитать из него настоящего мужчину.