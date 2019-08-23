«Невыносимо хочу в бытовуху»: Оксана Самойлова заскучала на отдыхе в Майами

Вот уже почти месяц семья Джигана и Оксаны Самойловой отдыхает в Америке. На днях супруга рэпера удивила фолловеров необычным признанием.

Оксана Самойлова



30 июля Оксана Самойлова была рада попрощаться с Москвой, ее промозглой погодой, работой, городской суетой и отправиться всей семьей отдыхать в Майами. На протяжении месяца знаменитость загорала, хвасталась разнообразием купальников и делилась в Инстаграме фотографиями с отпуска.

Джиган и Оксана Самойлова около месяца отдыхают в Майами

Не прошло и месяца, как Оксана устала отдыхать. Об этом она сообщила в своем микроблоге. Новый пост появился в Сети 23 августа. «Я просто невыносимо хочу в свою привычную бытовуху. Вы не представляете, с какой теплотой в сердце я представляю, как стою в пробке на светофоре в 7:30 утра по пути в школу, какое прекрасное это мрачное серое небо, как я радуюсь дождю и холодному пронизывающему ветру, как я выхожу из машины на парковке своей работы и шлепаю по лужам, чувствуя, как намокают носочки», — написала Самойлова.



«Жаль только, что по возвращении домой эта радость испаряется примерно на третий день», — продолжила инстаграм-звезда.



1 2 3 ... 10 Месяц назад Оксана Самойлова со всей семьей отправилась отдыхать в США

Фолловеры были удивлены таким заявлением, однако их мнение разделилось. Одни поддержали Оксану, а другие высказались, что с радостью продлили бы отпуск.