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«Невыносимо хочу в бытовуху»: Оксана Самойлова заскучала на отдыхе в Майами

Вот уже почти месяц семья Джигана и Оксаны Самойловой отдыхает в Америке. На днях супруга рэпера удивила фолловеров необычным признанием.
Оксана Самойлова
Оксана Самойлова 

30 июля Оксана Самойлова была рада попрощаться с Москвой, ее промозглой погодой, работой, городской суетой и отправиться всей семьей отдыхать в Майами. На протяжении месяца знаменитость загорала, хвасталась разнообразием купальников и делилась в Инстаграме фотографиями с отпуска.

Джиган, Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова около месяца отдыхают в Майами

Не прошло и месяца, как Оксана устала отдыхать. Об этом она сообщила в своем микроблоге. Новый пост появился в Сети 23 августа. «Я просто невыносимо хочу в свою привычную бытовуху. Вы не представляете, с какой теплотой в сердце я представляю, как стою в пробке на светофоре в 7:30 утра по пути в школу, какое прекрасное это мрачное серое небо, как я радуюсь дождю и холодному пронизывающему ветру, как я выхожу из машины на парковке своей работы и шлепаю по лужам, чувствуя, как намокают носочки», — написала Самойлова. 

«Жаль только, что по возвращении домой эта радость испаряется примерно на третий день», — продолжила инстаграм-звезда. 

Фолловеры были удивлены таким заявлением, однако их мнение разделилось. Одни поддержали Оксану, а другие высказались, что с радостью продлили бы отпуск. 

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23 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @samoylovaoxana/Instagram
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Оксана Самойлова

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