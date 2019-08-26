Шарлиз Терон впервые за 3 года опубликовала фото сына, которого воспитывает как дочь

Инстаграм Шарлиз Терон больше напоминает галерею ее славы: в основном актриса делится снимками с работы. Однако на днях знаменитость сделала исключение и опубликовала фото сына.

Шарлиз Терон с сыном Джексоном

В 2012 году Шарлиз Терон усыновила мальчика из ЮАР, которому дала имя Джексон. Приемный сын актрисы предпочитает мужской одежде женскую, а сама знаменитость не раз признавалась, что называет его дочерью.

44-летняя Терон воспитывает еше одного приемного ребенка: в 2015 году Терон удочерила девочку, назвав ее Августой. Киноактриса нечасто делится совместными снимками с малышами и рассказывает подписчикам о семейной жизни, предпочитая делать фокус на работе. Однако на днях звезда опубликовала новое фото Джексона. 7-летний наследник позировал в красном платье, а его лицо закрывали ветви дерева.



Несмотря на то, что Шарлиз не раз попадалась в объективы папарацци, гуляя вместе с детьми, она все еще скрывает их лица от фанатов в соцсетях. Последний снимок с участием малышей был сделан три года назад.