Тарасовы похвастались удачным шопингом в самом дорогом магазине города и стали объектом едких насмешек

Фолловеры семьи Тарасовых пристально следят за каждым новым фото знаменитостей. Очередным поводом для хейта в адрес футболиста и модели стал снимок после успешного шопинга в ЦУМе.

Анастасия и Дмитрий Тарасов

Подписчики Дмитрия и Анастасии Тарасовых не отличаются особым дружелюбием и добротой. Наоборот, среди фолловеров знаменитой пары большинство — хейтеры, которые не оставляют без внимания ни одну публикацию звезд.

Тарасовы вновь подверглись критике в Сети

Так, поводом для очередных нападок послужило фото в аккаунтах Дмитрия и Анастасии, на котором супруги позируют на фоне ЦУМа. Судя по снимку, супруги удачно сходили на шопинг — об этом свидетельствует груда пакетов на переднем плане. Неудивительно, что семья Тарасовых получила в очередной раз получила порцию критики.



1 2 3 ... 10 Дмитрия и Анастасию Тарасовых часто критикуют в Сети

«Зачем люди фотографируются с пакетами?!», «Какая пошлость», «Мог бы и чек выложить», — оставили гневные комментарии подписчики футболиста.