Тарасовы похвастались удачным шопингом в самом дорогом магазине города и стали объектом едких насмешек

Подписчики Дмитрия и Анастасии Тарасовых не отличаются особым дружелюбием и добротой. Наоборот, среди фолловеров знаменитой пары большинство — хейтеры, которые не оставляют без внимания ни одну публикацию звезд.
Так, поводом для очередных нападок послужило фото в аккаунтах Дмитрия и Анастасии, на котором супруги позируют на фоне ЦУМа. Судя по снимку, супруги удачно сходили на шопинг — об этом свидетельствует груда пакетов на переднем плане. Неудивительно, что семья Тарасовых получила в очередной раз получила порцию критики.
«Зачем люди фотографируются с пакетами?!», «Какая пошлость», «Мог бы и чек выложить», — оставили гневные комментарии подписчики футболиста.