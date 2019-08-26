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Тарасовы похвастались удачным шопингом в самом дорогом магазине города и стали объектом едких насмешек

Фолловеры семьи Тарасовых пристально следят за каждым новым фото знаменитостей. Очередным поводом для хейта в адрес футболиста и модели стал снимок после успешного шопинга в ЦУМе. 
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
Анастасия и Дмитрий Тарасов

Подписчики Дмитрия и Анастасии Тарасовых не отличаются особым дружелюбием и добротой. Наоборот, среди фолловеров знаменитой пары большинство — хейтеры, которые не оставляют без внимания ни одну публикацию звезд. 

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
Тарасовы вновь подверглись критике в Сети

Так, поводом для очередных нападок послужило фото в аккаунтах Дмитрия и Анастасии, на котором супруги позируют на фоне ЦУМа. Судя по снимку, супруги удачно сходили на шопинг — об этом свидетельствует груда пакетов на переднем плане. Неудивительно, что семья Тарасовых получила в очередной раз получила порцию критики. 

«Зачем люди фотографируются с пакетами?!», «Какая пошлость», «Мог бы и чек выложить», — оставили гневные комментарии подписчики футболиста.

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26 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
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Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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3 комментария Добавить комментарий
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  • здесь как нельзя кстати приходится знаменитое высказывание Ольги Бузовой. "Это не дно товарищи. Это днище."

  • Как надоели эти «венчанные» два клоуна. Дочке лучше заплати алименты должник. Фу это разве мужик, отец!?

  • Просто показали свои жизненные ценности ! Нужно быть очень не далёкими людьми что бы фотографироваться с вставленным на передний план пакетами! Знаете я думала что тарасовы дошли до ДНА когда рассказал про специальную комнату в которой проводить свои извращения с настькой. Ещё одним днищем было рассказать что планировал попользоваться настькой ещё состоя в браке с Бузовой. Но нет снизу постучали фотографии с пакетами из ЦУМа! Так что да это ДНИЩЕ!!!!!!

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