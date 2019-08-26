Дочь Виктории Бони сходила на свидание с «особенным» сыном Эвелины Бледанс

Дети Виктории Бони и Эвелины Бледанс — ровесники, и недавно им обоим исполнилось по 7 лет. Пользуясь случаем, знаменитые мамы решили познакомить наследников во время встречи в Москве.

Виктория Боня с дочерью

Вот уже некоторое время Виктория Боня находится вместе дочерью Анджелиной в Москве.

В скором времени девочка улетит обратно в Монако, где ее ждет остальная часть семьи, школа и уроки верховой езды.

Боня старается сделать каникулы девочки как можно более насыщенными — берет Анджелину вместе с собой на съемки, много гуляет и разделяет все ее увлечения.

Ко всему прочему, Виктория знакомит наследницу с детьми своих друзей. В минувшее воскресенье, например, звезда вместе с дочерью встретилась с Эвелиной Бледанс и ее «солнечным» сыном Семеном.

Сема вел себя как настоящий джентльмен и при знакомстве подарил новой подружке букет цветов.

«С Принцессой Анджелиной на ''Свидании с цветами''», — подписала одну из общих фотографий актриса.

1 2 3 ... 8 Эвелина Бледанс и Виктория Боня познакомили детей

Ребята отлично провели время вместе с мамами. Они все вместе гуляли по парку, общались и даже успели записать совместное танцевальное видео. Начало доброй традиции положено — очень надеемся, что Сема и Анджелина станут настоящими друзьями.