Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Дочь Виктории Бони сходила на свидание с «особенным» сыном Эвелины Бледанс

Дети Виктории Бони и Эвелины Бледанс — ровесники, и недавно им обоим исполнилось по 7 лет. Пользуясь случаем, знаменитые мамы решили познакомить наследников во время встречи в Москве. 
Виктория Боня
Виктория Боня с дочерью

Вот уже некоторое время Виктория Боня находится вместе дочерью Анджелиной в Москве. 

В скором времени девочка улетит обратно в Монако, где ее ждет остальная часть семьи, школа и уроки верховой езды. 

Боня старается сделать каникулы девочки как можно более насыщенными — берет Анджелину вместе с собой на съемки, много гуляет и разделяет все ее увлечения.

Ко всему прочему, Виктория знакомит наследницу с детьми своих друзей. В минувшее воскресенье, например, звезда вместе с дочерью встретилась с Эвелиной Бледанс и ее «солнечным» сыном Семеном. 

Сема вел себя как настоящий джентльмен и при знакомстве подарил новой подружке букет цветов. 

«С Принцессой Анджелиной на ''Свидании с цветами''», — подписала одну из общих фотографий актриса. 

Ребята отлично провели время вместе с мамами. Они все вместе гуляли по парку, общались и даже успели записать совместное танцевальное видео. Начало доброй традиции положено — очень надеемся, что Сема и Анджелина станут настоящими друзьями. 

Перейти к обсуждению 8


26 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @bledans, @victoriabonya/Instagram
Теги

Эвелина Бледанс, Семен Семин, Виктория Боня

Реклама

8 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Во Боня скачет на видео! Огонь!

  • Боня уже не знает, с какой стороны к селебритиз пролезть((( Сёмочка, кстати, симпатичный ребёнок, лишь бы не изросся...

  • Ребенок нечесан, в одном и том же платье несколько дней валяется везде. Пятна на лице. От телефона не отлипает, блогер растет, как Боня хвастается. А там только кривляния за лайки. Какой там конный спорт, разовые групповые занятия по выходным через раз за 25€. И друзья 7 летнего ребенка конечно доставляют. Блендас под фильтрами выглядит так же как Бонька, а разница больше 10 лет. А в школе форму обязательную велели купить до 7 сентября)

  • Из всей статьи интересует только, что за парк?

  • Боня выглядит ровесницей Бледанс...

  • Гость

    Боня уже не знает, с какой стороны к селебритиз пролезть((( Сёмочка, кстати, симпатичный ребёнок, лишь бы не изросся...

    Израстется, куда денется. Пока мимишность сохраняют, а в лет 20 куда спрячешь. Только интернат, если мать переживет.

  • Ваша совесть

    Из всей статьи интересует только, что за парк?

    Парк Сказка в Москве, Крылатское.

  • Неудачная укладка у Бони, выглядит так, как будто волосы жирные и немытые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.