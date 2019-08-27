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Лера Кудрявцева крестила дочь незадолго до ее первого дня рождения

Пару недель назад наследнице Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова Маше исполнился год. Как оказалось, за два месяца до этого пара провела обряд крещения малышки в одном из столичных храмов. 
Маша Макарова
Маша Макарова

9 августа дочь Леры Кудрявцевой Маша отметила свой первый день рождения. В честь этого знаменитые родители устроили пышный праздник и весь день делились с фолловерами счастливыми кадрами с торжества. 

А вот о другом важном дне в жизни девочки телеведущая и хоккеист предпочли умолчать. 

Как стало известно буквально вчера, в начале лета Лера и Игорь устроили таинство крещения Машеньки. 

Лера Кудрявцева

По сообщению издания «СтарХит», звезды провели обряд в московском храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. 

На крещении присутствовали лишь родственники и самые близкие друзья Кудрявцевой и Макарова. 

Крестными родителями малышки стали шоумен Андрей Разыграев и старшая сестра телеведущей Оксана.

Напомним, Лера не раз отмечала, что стала особенно интересоваться верой после третьего замужества и рождения Маши. «Когда я рожала в 19 лет, то воспринималось все немного иначе, проще. А сейчас это вымоленная дочка, которую нам с Игорем подарил Бог», — говорила как-то Кудрявцева.

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27 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @rr_photo, @leratv/Instagram
Теги

Лера Кудрявцева, Игорь Макаров

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  • Счастья им, они этого заслужили!

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