Лера Кудрявцева крестила дочь незадолго до ее первого дня рождения

Пару недель назад наследнице Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова Маше исполнился год. Как оказалось, за два месяца до этого пара провела обряд крещения малышки в одном из столичных храмов.

Маша Макарова

9 августа дочь Леры Кудрявцевой Маша отметила свой первый день рождения. В честь этого знаменитые родители устроили пышный праздник и весь день делились с фолловерами счастливыми кадрами с торжества.

А вот о другом важном дне в жизни девочки телеведущая и хоккеист предпочли умолчать.

Как стало известно буквально вчера, в начале лета Лера и Игорь устроили таинство крещения Машеньки.

По сообщению издания «СтарХит», звезды провели обряд в московском храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.

На крещении присутствовали лишь родственники и самые близкие друзья Кудрявцевой и Макарова.

Крестными родителями малышки стали шоумен Андрей Разыграев и старшая сестра телеведущей Оксана.

1 2 3 ... 10 Лера Кудрявцева и Игорь Макаров уже крестили свою дочь

Напомним, Лера не раз отмечала, что стала особенно интересоваться верой после третьего замужества и рождения Маши. «Когда я рожала в 19 лет, то воспринималось все немного иначе, проще. А сейчас это вымоленная дочка, которую нам с Игорем подарил Бог», — говорила как-то Кудрявцева.