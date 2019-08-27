Лера Кудрявцева крестила дочь незадолго до ее первого дня рождения

9 августа дочь Леры Кудрявцевой Маша отметила свой первый день рождения. В честь этого знаменитые родители устроили пышный праздник и весь день делились с фолловерами счастливыми кадрами с торжества.
Как стало известно буквально вчера, в начале лета Лера и Игорь устроили таинство крещения Машеньки.
По сообщению издания «СтарХит», звезды провели обряд в московском храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.
Крестными родителями малышки стали шоумен Андрей Разыграев и старшая сестра телеведущей Оксана.
Напомним, Лера не раз отмечала, что стала особенно интересоваться верой после третьего замужества и рождения Маши. «Когда я рожала в 19 лет, то воспринималось все немного иначе, проще. А сейчас это вымоленная дочка, которую нам с Игорем подарил Бог», — говорила как-то Кудрявцева.