Божена Рынска задумалась об опекуне и наследстве для нерожденного ребенка

25 августа 44-летняя Божена Рынска сообщила, что в скором времени суррогатная мама родит ей дочь Евгению. Женщина вынашивает ребенка, отцом которого является погибший этой зимой Игорь Малашенко.
После смерти Малашенко Рынска предпринимала попытки забеременеть с помощью ЭКО, но состояние здоровья не позволило ей этого сделать.
Вот уже несколько месяцев безутешная вдова страдает от глубокой депрессии. Кроме того, вскоре после кончины мужа она успела пережить клиническую смерть.
«Можно ли завещать ребенка? Можно ли назначить опекуна после своей смерти самой? На случай, если я не смогу справиться с черным отчаянием, и депрессия меня отправит на тот свет, я бы хотела, чтобы опекуном, мамой стала моя подруга, которой я доверяю», — рассуждает в своем микроблоге знаменитость.
Также Божена уточнила, что уже завещала всю свою недвижимость ребенку. Напомним, после рождения малышки журналистка претендует получить значительную часть наследства политтехнолога.