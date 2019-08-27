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Божена Рынска задумалась об опекуне и наследстве для нерожденного ребенка

На днях Божена Рынска объявила, что через несколько месяцев суррогатная мать родит ей дочь. Несмотря на скорое появление на свет наследницы, к новой роли журналистка не совсем готова — после смерти супруга она сильно болеет. 
Божена Рынска, Игорь Малашенко
Божена Рынска и Игорь Малашенко

25 августа 44-летняя Божена Рынска сообщила, что в скором времени суррогатная мама родит ей дочь Евгению. Женщина вынашивает ребенка, отцом которого является погибший этой зимой Игорь Малашенко. 

Долгие годы Божена безуспешно лечилась от бесплодия, чтобы подарить малыша своему возлюбленному.

После смерти Малашенко Рынска предпринимала попытки забеременеть с помощью ЭКО, но состояние здоровья не позволило ей этого сделать.

Божена Рынска
 

Вот уже несколько месяцев безутешная вдова страдает от глубокой депрессии. Кроме того, вскоре после кончины мужа она успела пережить клиническую смерть.

Божена прекрасно понимает, что в таком состоянии ей будет сложно самостоятельно растить ребенка. Поэтому она задумалась о том, чтобы уже сейчас решить вопрос с опекунством дочери в случае ее смерти. 

«Можно ли завещать ребенка? Можно ли назначить опекуна после своей смерти самой? На случай, если я не смогу справиться с черным отчаянием, и депрессия меня отправит на тот свет, я бы хотела, чтобы опекуном, мамой стала моя подруга, которой я доверяю», — рассуждает в своем микроблоге знаменитость. 

  • Божена Рынска
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    Божена Рынска уже думает о том, что может стать с ее будущим ребенком после ее смерти
    Смотреть галерею

Также Божена уточнила, что уже завещала всю свою недвижимость ребенку. Напомним, после рождения малышки журналистка претендует получить значительную часть наследства политтехнолога. 

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27 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Starface, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @bozhenarynska/Instagram, facebook.com/bozhena.rynska
Теги

Божена Рынска, Игорь Малашенко

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • и зачем ещё ребенок в таком случае??

  • Я надеюсь никакого ребёнка нет, иначе как наши органы опеки вообще реагируют на эти заявления?

  • Слов нет..! Если она не уверена в своих моральных и физических силах, и здоровье (в том числе и психическое) подводит, НА ФИГА затевать всю эту катавасию с рождением дочки от суррогатной матери?! Да еще и от умершего мужа. Ранее Божена говорила, что не хватает денег расплатиться с суррогаткой и рассматривала возможность сбора денег в Фейсбуке, на кого она надеется? Теперь вот уже гадает, кому еще не родившегося ребенка завещать... Мне жаль это не родившееся дитя. А сама Божена вызывает у меня отторжение.

  • А подруге нужен этот не рождённый ребёнок? Такое ощущение,что ребёнка эта Божена "завела" исключительно ради получения наследства.

  • Ну надо было тогда подругу спросить перед эко, а он ей вообще нужен? Я бы не хотела иметь такую подругу. Это что, кукла, завещать дитя?

  • Гость

    А подруге нужен этот не рождённый ребёнок? Такое ощущение,что ребёнка эта Божена "завела" исключительно ради получения наследства.

    Что-то я сомневаюсь, что в данной ситуации она сможет рассчитывать на наследство, отец в данном случае вроде как донор спермы, у многих доноров по 10-20 детей, но они же юридически их детьми и наследниками не считаются. Или я не права?

  • А если ей обломится с наследством,то и ребёнок сразу не нужен будет.

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Гость 2019-08-21 13:36:00
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20 Комментариев





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