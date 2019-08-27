Божена Рынска задумалась об опекуне и наследстве для нерожденного ребенка

На днях Божена Рынска объявила, что через несколько месяцев суррогатная мать родит ей дочь. Несмотря на скорое появление на свет наследницы, к новой роли журналистка не совсем готова — после смерти супруга она сильно болеет.

Божена Рынска и Игорь Малашенко

25 августа 44-летняя Божена Рынска сообщила, что в скором времени суррогатная мама родит ей дочь Евгению. Женщина вынашивает ребенка, отцом которого является погибший этой зимой Игорь Малашенко.

Долгие годы Божена безуспешно лечилась от бесплодия , чтобы подарить малыша своему возлюбленному.

После смерти Малашенко Рынска предпринимала попытки забеременеть с помощью ЭКО, но состояние здоровья не позволило ей этого сделать.

Вот уже несколько месяцев безутешная вдова страдает от глубокой депрессии. Кроме того, вскоре после кончины мужа она успела пережить клиническую смерть.

Божена прекрасно понимает, что в таком состоянии ей будет сложно самостоятельно растить ребенка. Поэтому она задумалась о том, чтобы уже сейчас решить вопрос с опекунством дочери в случае ее смерти.

«Можно ли завещать ребенка? Можно ли назначить опекуна после своей смерти самой? На случай, если я не смогу справиться с черным отчаянием, и депрессия меня отправит на тот свет, я бы хотела, чтобы опекуном, мамой стала моя подруга, которой я доверяю», — рассуждает в своем микроблоге знаменитость.

1 2 3 ... 10 Божена Рынска уже думает о том, что может стать с ее будущим ребенком после ее смерти

Также Божена уточнила, что уже завещала всю свою недвижимость ребенку. Напомним, после рождения малышки журналистка претендует получить значительную часть наследства политтехнолога.