«Наступает мне на пятки»: Елена Перминова показала, как ее дочь наряжается и делает мейкап

5-летняя дочь Елены Перминовой разделяет интересы своей мамы: на днях блогер застала малышку, пока та тайком красилась в ванной.

Елена Перминова и ее дочь Арина

Сидя в душевой кабине, маленькая Арина большой кистью лихо рисует себе скулы: контуринг точно в стиле Ким Кардашьян. Затем в руки юной модницы попадают румяна и с той же интенсивностью наносятся на лицо. Образ подрастающего трендсеттера завершают мамины мюли и массивные золотые серьги.

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Поначалу Арина стесняется того, что мама ведет видеорепортаж, но к концу ролика расслабляется и даже выходит из ванной похвастаться созданным образом.



Подписчики Елены, оценив это видео, опубликованное на днях в Инстаграме, оставили милые комментарии, а также поделились своими историями про то, как дочери берут их одежду и косметику.

Арина — долгожданная дочь Елены Перминовой и ее мужа бизнесмена Александра Лебедева. Девочка с самого рождения окружена не только заботой и вниманием, но и красивыми стильными вещами, в которые ее наряжают родители. Также у Перминовой подрастают двое сыновей.

Несмотря на то, что Елена — трижды мама, она потрясающе выглядит. Свой секрет успеха Елена объясняет занятиями спортом и опровергает слухи о пластике и филлерах.