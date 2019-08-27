«Ушло много лет на то, чтобы полюбить себя»: Татьяна Брухунова высказалась о своей внешности

30-летняя Татьяна Брухунова регулярно становится объектом критики интернет-пользователей. Одни придираются к ее отношениям с 73-летним Евгением Петросяном и называют разлучницей, другие же обсуждают ее внешний вид.
Действительно, Брухунова носит одежду не самых молодежных фасонов и почти никогда не пользуется декоративной косметикой. Максимум, что она может сделать, так это изредка накрасить губы красной помадой.
Часто в своем микроблоге Татьяна подчеркивает, что для нее не важно мнение окружающих. Однако на днях молодая женщина все же решила расставить все точки над i и объяснить, почему ее не трогает критика незнакомых людей.
Брухунова призналась, что не всегда так спокойно относилась к негативу в свой адрес. Раньше она сильно переживала из-за недостатков и всеми силами пыталась их скрыть, чтобы угодить окружающим.
«12 лет я боролась с жуткой формой акне. Сегодня я могу позволить себе не доставать пудреницу месяцами. Много лет ушло у меня на принятие себя, своего лица, сутулости, которая со мной с юности, плохого зрения и очков. Но с годами все это я не только приняла, но и полюбила. И сегодня никто не сможет внушить мне обратное!» — заявила молодая муза Петросяна.