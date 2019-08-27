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«Ушло много лет на то, чтобы полюбить себя»: Татьяна Брухунова высказалась о своей внешности

Пользователи Сети регулярно критикуют внешний вид возлюбленной Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Обычно молодая женщина не реагирует на подобные слова хейтеров, но на днях все же решила дать ответ. 
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова

30-летняя Татьяна Брухунова регулярно становится объектом критики интернет-пользователей. Одни придираются к ее отношениям с 73-летним Евгением Петросяном и называют разлучницей, другие же обсуждают ее внешний вид. 

Многим кажется, что избранница зрелого юмориста всеми силами старается выглядеть старше своих лет. 

Действительно, Брухунова носит одежду не самых молодежных фасонов и почти никогда не пользуется декоративной косметикой. Максимум, что она может сделать, так это изредка накрасить губы красной помадой. 

Татьяна Брухунова

Часто в своем микроблоге Татьяна подчеркивает, что для нее не важно мнение окружающих. Однако на днях молодая женщина все же решила расставить все точки над i и объяснить, почему ее не трогает критика незнакомых людей. 

«Уверенность в себе необходимо взращивать подобно диковинному цветку. Каждый сам выбирает, что ему есть, как одеваться и с кем быть. Нужно быть уверенной в себе и своем внешнем виде. Все остальное — просто шум, и я легко абстрагируюсь от него», — написала знаменитость. 

Брухунова призналась, что не всегда так спокойно относилась к негативу в свой адрес. Раньше она сильно переживала из-за недостатков и всеми силами пыталась их скрыть, чтобы угодить окружающим. 

«12 лет я боролась с жуткой формой акне. Сегодня я могу позволить себе не доставать пудреницу месяцами. Много лет ушло у меня на принятие себя, своего лица, сутулости, которая со мной с юности, плохого зрения и очков. Но с годами все это я не только приняла, но и полюбила. И сегодня никто не сможет внушить мне обратное!» — заявила молодая муза Петросяна. 

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27 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @bruhunova/Instagram
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Татьяна Брухунова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • елки палки тебе всего 30, но почему ты выглядишь на 90??? ну как там можно одеваться???

  • Если бы она любила себя, то не жила бы с дедулькой.

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