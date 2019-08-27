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«Беречь нужно меня, а не крошку мою»: Божена Рынска жалуется на состояние своего здоровья

Вот уже третий день подряд в Рунете обсуждается скорое появление ребенка у вдовы Игоря Малашенко Божены Рынской. Как выяснилось, женщина горит желанием завести наследника от погибшего мужа, даже несмотря на весомые проблемы с самочувствием. 
Игорь Малашенко, Божена Рынска
Игорь Малашенко и Божена Рынска

25 августа 44-летняя Божена Рынска объявила, что готовится к появлению дочери, которую ей родит суррогатная мать. Женщина вынашивает девочку, генетическим отцом которой является покончивший с собой несколько месяцев назад политтехнолог Игорь Малашенко. 

После смерти избранника Божена и сама чуть не ушла из жизни. Сначала она пережила клиническую смерть, а теперь находится в глубочайшей депрессии

Рынска не скрывает, что ей будет очень сложно (как эмоционально, так и материально) воспитывать будущую дочь. Именно поэтому уже сейчас журналистка подыскивает опекуна для наследницы на случай, если она внезапно уйдет из жизни. 

Божена Рынска
 

Многие пользователи Сети с недоумением относятся к откровениям знаменитости. Одни считают, что ей и вовсе не стоило заводить ребенка, раз она не готова его воспитывать. 

Другие же просят Божену прекратить себя жалеть и задуматься о судьбе девочки, которая рискует остаться без родственников и попасть в детский дом. 

Впрочем, интернет-критика не повлияла на рассуждения Рынской. «Беречь меня надо, а не крошку мою. Мне надо дотянуть хотя бы до рождения», — ответила фолловерам безутешная вдова. 

Напомним, неродившийся ребенок Божены уже претендует получить солидную часть наследства своего покойного отца — примерно 1,6 миллиона долларов. Сама женщина получит столько же, а остальные деньги перейдут бывшей жене Малашенко и его взрослым детям. 

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27 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @bozhenarynska/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru
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Божена Рынска, Игорь Малашенко

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Она совсем что ли сумасшедшая, ей ребёнок нужен только для получения наследства, а она всё ноет и стонет, и жалеет себя несчастную

  • Она совсем что ли сумасшедшая, ей ребёнок нужен только для получения наследства, а она всё ноет и стонет, и жалеет себя несчастную

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Гость 2019-08-21 13:36:00
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20 Комментариев





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