«Беречь нужно меня, а не крошку мою»: Божена Рынска жалуется на состояние своего здоровья

25 августа 44-летняя Божена Рынска объявила, что готовится к появлению дочери, которую ей родит суррогатная мать. Женщина вынашивает девочку, генетическим отцом которой является покончивший с собой несколько месяцев назад политтехнолог Игорь Малашенко.
Рынска не скрывает, что ей будет очень сложно (как эмоционально, так и материально) воспитывать будущую дочь. Именно поэтому уже сейчас журналистка подыскивает опекуна для наследницы на случай, если она внезапно уйдет из жизни.
Многие пользователи Сети с недоумением относятся к откровениям знаменитости. Одни считают, что ей и вовсе не стоило заводить ребенка, раз она не готова его воспитывать.
Впрочем, интернет-критика не повлияла на рассуждения Рынской. «Беречь меня надо, а не крошку мою. Мне надо дотянуть хотя бы до рождения», — ответила фолловерам безутешная вдова.
Напомним, неродившийся ребенок Божены уже претендует получить солидную часть наследства своего покойного отца — примерно 1,6 миллиона долларов. Сама женщина получит столько же, а остальные деньги перейдут бывшей жене Малашенко и его взрослым детям.