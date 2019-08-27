«Беречь нужно меня, а не крошку мою»: Божена Рынска жалуется на состояние своего здоровья

Вот уже третий день подряд в Рунете обсуждается скорое появление ребенка у вдовы Игоря Малашенко Божены Рынской. Как выяснилось, женщина горит желанием завести наследника от погибшего мужа, даже несмотря на весомые проблемы с самочувствием.

Игорь Малашенко и Божена Рынска

25 августа 44-летняя Божена Рынска объявила, что готовится к появлению дочери, которую ей родит суррогатная мать. Женщина вынашивает девочку, генетическим отцом которой является покончивший с собой несколько месяцев назад политтехнолог Игорь Малашенко.

После смерти избранника Божена и сама чуть не ушла из жизни. Сначала она пережила клиническую смерть , а теперь находится в глубочайшей депрессии

Рынска не скрывает, что ей будет очень сложно (как эмоционально, так и материально) воспитывать будущую дочь. Именно поэтому уже сейчас журналистка подыскивает опекуна для наследницы на случай, если она внезапно уйдет из жизни.

Многие пользователи Сети с недоумением относятся к откровениям знаменитости. Одни считают, что ей и вовсе не стоило заводить ребенка, раз она не готова его воспитывать.

Другие же просят Божену прекратить себя жалеть и задуматься о судьбе девочки, которая рискует остаться без родственников и попасть в детский дом.

Впрочем, интернет-критика не повлияла на рассуждения Рынской. «Беречь меня надо, а не крошку мою. Мне надо дотянуть хотя бы до рождения», — ответила фолловерам безутешная вдова.

1 2 3 ... 10 Через несколько месяцев Божена Рынска впервые станет мамой

Напомним, неродившийся ребенок Божены уже претендует получить солидную часть наследства своего покойного отца — примерно 1,6 миллиона долларов. Сама женщина получит столько же, а остальные деньги перейдут бывшей жене Малашенко и его взрослым детям.