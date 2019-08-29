Суд США обязал тюрьму оплатить операцию по смене пола осужденному за педофилию

Федеральный суд США принял решение провести операцию по смене пола осужденному педофилу Адри Эдмо за деньги из бюджета штата Айдахо. Это первый подобный случай в Америке.

Адри Эдмо

Адри Эдмо отбывает 10-летний срок за изнасилование 15-летнего подростка. Заключенный страдает от тяжелой формы гендерной дисфории. Из-за непринятия своего пола он многократно причинял себе боль и дважды пытался кастрировать себя бритвой.



Эдмо проходил гормональную терапию с 2012 года, однако собственная внешность все еще напоминает ему о мужском начале и причиняет моральные и психические страдания.



1 2 3 Процедура может стоить от 20 до 30 тысяч долларов. После операции Эдмо будет переведен в женскую тюрьму

Сославшись на восьмую поправку конституции США, федеральный апелляционный суд постановил властям штата Айдахо выделить средства на операцию по смене пола Адри. По вынесенному вердикту, отказ в данной процедуре будет считаться «жестоким и необычным наказанием».



Стоит отметить, что это первый случай в истории Америки. Возможно, решение суда приведет к признанию операций по смене пола частью необходимой медицинской помощи.