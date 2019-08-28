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София Ротару вернулась в Россию, выступив на «Новой волне»

В пятый день «Новой волны» зрителей и участников фестиваля ждал настоящий сюрприз: на сцене появилась София Ротару! Артистка не была в России долгих девять месяцев.
София Ротару вернулась в Россию
София Ротару вернулась в Россию

В начале декабря прошлого года у Софии Ротару резко изменился гастрольный график: артистка отменила все концерты по России. Так, например, она впервые не выступила на «Песне года», хотя до этого неизменно участвовала в церемониях 43 года подряд. 

По информации СМИ, Ротару решила больше не выступать в России из-за военного положения в Украине (София — гражданка этой страны): певица, опасаясь за свою семью, не хотела провоцировать радикально настроенных соотечественников. Артистка и сама была расстроена таким положением дел, однако надеялась, что скоро ситуация изменится. 

И, судя по всему, это произошло. Почти 9 месяцев наша страна не слышала голоса Ротару, но 28 августа она наконец посетила Россию. София прилетела в Сочи, где выступила в рамках «Новой волны». Артистка исполнила песню «Вечные небеса». 

Публика тепло встретила Ротару: по окончании песни зрители долго аплодировали, а за кулисами собралось немало поклонников 72-летней певицы с цветами. Софии были рады не только ее преданные слушатели, но и коллеги-артисты.

Увы, сразу после выступления Ротару покинула площадку фестиваля. У представителей СМИ не было возможности пообщаться с певицей, а у фотографов — сделать кадры на красной дорожке.

И тем не менее хочется сказать: София Михайловна, мы рады, что вы вернулись! 

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28 августа 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @sofiarotaru.official/ Instagram
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София Ротару

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Это реально 72 года так выглядеть, ладно пластика тело фигура это что то не реальное.

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