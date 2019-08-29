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Рядом с молодой и соблазнительной женой Александр Цекало млеет от счастья

28-летняя Дарина Эрвин поделилась в соцсетях нежными фотографиями с супругом, сделанными на дне рождения подруги. На фото новоиспеченный муж Дарины и уважаемый продюсер выглядит влюбленным мальчишкой.
Дарина Эрвин и Александр Цекало
Дарина Эрвин и Александр Цекало

Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились в марте 2019 года в Калифорнии, где живет и работает Дарина. Кстати, настоящая фамилия Дарины — Сапарова, а Эрвин — это псевдоним художницы. Обычно девушка использует профиль в Инстаграме, чтобы делиться с подписчиками своим творчеством, но, когда чувства накрывают с головой, художница пренебрегает своими же правилами и показывает подписчикам Александра.

Дарина Эрвин и Александр Цекало
Дарина Эрвин и Александр Цекало

На днях пара отправилась на день рождения подруги Дарины, где и были сделаны немного смазанные, но оттого более настоящие и романтичные фотографии влюбленных. Ужин при свечах прошел в элитном ресторане в Голливуде в компании именинницы и ее избранника.

Разница в возрасте между молодоженами составляет 30 лет, но это не мешает им понимать друг друга с полуслова, вместе путешествовать и радовать нас своими милыми фотографиями.

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29 августа 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @darina.ervin, @highlights, @lolitamilyavskaya, @avarum/Instagram, Legion-Media.ru

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