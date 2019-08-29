Рядом с молодой и соблазнительной женой Александр Цекало млеет от счастья

Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились в марте 2019 года в Калифорнии, где живет и работает Дарина. Кстати, настоящая фамилия Дарины — Сапарова, а Эрвин — это псевдоним художницы. Обычно девушка использует профиль в Инстаграме, чтобы делиться с подписчиками своим творчеством, но, когда чувства накрывают с головой, художница пренебрегает своими же правилами и показывает подписчикам Александра.
На днях пара отправилась на день рождения подруги Дарины, где и были сделаны немного смазанные, но оттого более настоящие и романтичные фотографии влюбленных. Ужин при свечах прошел в элитном ресторане в Голливуде в компании именинницы и ее избранника.
Разница в возрасте между молодоженами составляет 30 лет, но это не мешает им понимать друг друга с полуслова, вместе путешествовать и радовать нас своими милыми фотографиями.