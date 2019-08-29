Годовалая дочь Дмитрия и Анастасии Тарасовых снялась в первой рекламной фотосессии

Маленькую Милану Тарасову обсуждают не меньше, чем ее знаменитых родителей. На днях малышка впервые позировала для рекламы крупного ювелирного бренда.

Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочерью

Дмитрий и Анастасия Тарасовы — одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Каждый день фолловеры оставляют тысячи комментариев в их микроблогах, а хейтеры и поклонники горячо спорят о том или ином аспекте касаемо жизни знаменитостей.

Не меньшего внимания заслуживает и годовалая дочь Тарасовых Милана.

Интернет-пользователи постоянно спрашивают Анастасию о воспитании малышки, а также пытаются понять, на кого из родителей больше похожа девочка.

Недавно Тарасовой поступило предложение поучаствовать в рекламной кампании ювелирного бренда — причем не одной, а вместе с маленькой наследницей.

Анастасия и Милана стали лицами новой коллекции украшений для мам и дочерей.

В новую линию вошли серьги, браслеты, подвески и кольца из белого золота с бриллиантами.

Кстати, пару недель назад, в честь дня рождения родители прокололи Милане уши. Кто бы мог знать, что в скором времени девочка будет носить сережки, которые самостоятельно рекламировала на весь интернет?