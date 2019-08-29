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Годовалая дочь Дмитрия и Анастасии Тарасовых снялась в первой рекламной фотосессии

Маленькую Милану Тарасову обсуждают не меньше, чем ее знаменитых родителей. На днях малышка впервые позировала для рекламы крупного ювелирного бренда. 
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочерью

Дмитрий и Анастасия Тарасовы — одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Каждый день фолловеры оставляют тысячи комментариев в их микроблогах, а хейтеры и поклонники горячо спорят о том или ином аспекте касаемо жизни знаменитостей. 

Не меньшего внимания заслуживает и годовалая дочь Тарасовых Милана. 

Интернет-пользователи постоянно спрашивают Анастасию о воспитании малышки, а также пытаются понять, на кого из родителей больше похожа девочка

 
 

Недавно Тарасовой поступило предложение поучаствовать в рекламной кампании ювелирного бренда — причем не одной, а вместе с маленькой наследницей. 

Анастасия и Милана стали лицами новой коллекции украшений для мам и дочерей.

В новую линию вошли серьги, браслеты, подвески и кольца из белого золота с бриллиантами.

Кстати, пару недель назад, в честь дня рождения родители прокололи Милане уши. Кто бы мог знать, что в скором времени девочка будет носить сережки, которые самостоятельно рекламировала на весь интернет?

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29 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @kostenko.94/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Молодец, рубит бабло и не позорится!

  • Не хорошо скажу, но девочка похожа на персонажа ужастика Куклы.Извините.

  • Да страшненький ребенок.На папаню похожа.Какая ей реклама..Кому эта семейка упала.Сбитый летчик.

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