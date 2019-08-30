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Не готова к совместной жизни? Нино Нинидзе ищет квартиру себе и 3-летнему сыну

Этим летом стало известно о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе. Отношения пары развиваются стремительно — но, судя по всему, вместе жить актеры пока не готовы. 
Максим Виторган
Максим Виторган

Несколько недель назад СМИ сообщили о связи 46-летнего Максима Виторгана с 27-летней Нино Нинидзе. Оба актера лишь недавно пережили разводы: Максим — с Ксенией Собчак, а Нино — с Кириллом Плетневым.

Несмотря на это, знаменитости весьма быстро рассказали о своих отношениях публике. 

В конце июля звезды впервые вышли в свет в статусе пары. К тому же Виторган и Нинидзе успели уже несколько раз вместе слетать в отпуск и познакомить детей

Нино Нинидзе
Нино Нинидзе

И все же роман актеров развивается не так стремительно, как у экс-супруги Виторгана Ксении Собчак с Константином Богомоловым. По слухам, скоро медиадива выйдет замуж за режиссера. 

Нино же даже не готова переехать к избраннику — или же он сам пока ее к себе не зовет. 

30 августа в своих инстаграм-историях Нинидзе сообщила, что ищет новое жилье для себя и маленького сына. Молодая женщина хочет арендовать 2-комнатную квартиру в центре Москвы. 

Скорее всего, Виторган и Нинидзе не хотят форсировать события и быстро переходить на новый уровень, как это было в их прошлых отношениях. Напомним, Максим женился на Ксении Собчак всего через несколько месяцев после начала их романа. Нино же очень скоро родила сына Кириллу Плетневу. 

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30 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Persona Stars, @mvitorgan, @ninosha13/Instagram
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Максим Виторган

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • А зачем им непременно надо жить вместе, я не поняла? После всего лишь нескольких недель отношений?

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