«Мания величия»: Светлана Лобода исполнила песню Аллы Пугачевой и получила шквал критики

Светлана Лобода давно считает себя суперзвездой (и, наверное, заслуженно) — на каждом шоу артистка выкладывается по полной. Однако ее новый образ понравился не всем поклонникам.

Светлана Лобода

Все мы помним выступление Светланы Лободы на «Новой волне», на котором артистка исполнила песню Аллы Пугачевой «Живи спокойной, страна». В тот же день Алла Борисовна благословила артистку на дальнейшее творчество — во всяком случае, именно так трактуют совместное видео знаменитостей. Впрочем, номер вызвал неоднозначную реакцию как у поклонников Примадонны, так и у самой Пугачевой.



Недавно история получила продолжение. На днях Светлана выпустила свою версию песни «Живи спокойно, страна». Аранжировка у композиции новая — ее создал сам Игорь Крутой специально для Лободы.

Светлана Лобода во время исполнения песни Аллы Пугачевой

Все бы ничего, песня получила второе дыхание, но вот фанаты Светланы решили, что артистка слишком уж «зазналась». И ее костюм на выступлении, и обложка трека, на которой Светлана позирует в образе Девы Марии, были негативно восприняты некоторыми поклонниками.



1 2 3 ... 10 Светлана Лобода всегда восхищает поклонников сценическими костюмами

Одни решили, что Светана как всегда прекрасна. «Определенно, вы — ангел, спустившийся с небес», — писали комплименты фанаты. Другие посчитали, что «это перебор». «Мания величия зашкаливает. Уже и нимб носит», «Сделали из нее Божью Матерь, прости меня Господи!», «Светлана Иисусовна услышала наши молитвы», — комментировали интернет-пользователи.