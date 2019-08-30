«Мания величия»: Светлана Лобода исполнила песню Аллы Пугачевой и получила шквал критики

Все мы помним выступление Светланы Лободы на «Новой волне», на котором артистка исполнила песню Аллы Пугачевой «Живи спокойной, страна». В тот же день Алла Борисовна благословила артистку на дальнейшее творчество — во всяком случае, именно так трактуют совместное видео знаменитостей. Впрочем, номер вызвал неоднозначную реакцию как у поклонников Примадонны, так и у самой Пугачевой.
Недавно история получила продолжение. На днях Светлана выпустила свою версию песни «Живи спокойно, страна». Аранжировка у композиции новая — ее создал сам Игорь Крутой специально для Лободы.
Все бы ничего, песня получила второе дыхание, но вот фанаты Светланы решили, что артистка слишком уж «зазналась». И ее костюм на выступлении, и обложка трека, на которой Светлана позирует в образе Девы Марии, были негативно восприняты некоторыми поклонниками.
Одни решили, что Светана как всегда прекрасна. «Определенно, вы — ангел, спустившийся с небес», — писали комплименты фанаты. Другие посчитали, что «это перебор». «Мания величия зашкаливает. Уже и нимб носит», «Сделали из нее Божью Матерь, прости меня Господи!», «Светлана Иисусовна услышала наши молитвы», — комментировали интернет-пользователи.