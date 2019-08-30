«Для одной белоснежной вечеринки»: Собчак дразнит подписчиков, выкладывая видео в белом платье

30 августа в соцсетях Ксении Собчак появилось видео, на котором звезда красуется в белом платье, уж больно похожем на свадебное, и спрашивает подписчиков, понравилось ли оно им.

Ксения Собчак

Совсем скоро, 13 сентября, состоится свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Поклонники светской львицы уже в предвкушении красивейшей осенней церемонии. Не секрет, что одна из важнейших составляющих свадьбы — это платье. Его-то Ксения и засветила в Инстаграме. Или нет?

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Конечно, все сгорают от нетерпения, желая наконец увидеть подвенечное платье Ксении Собчак. Но даже если Ксения уже определилась с образом, то, мы уверены, она бы не стала показывать его в Инстаграме, еще и за две недели до свадьбы.

1 2 3 4 5 6 7 13 сентября Ксения Собчак выходит замуж за Константина Богомолова

Плюс ко всему, осенью в Москве состоится огромное количество вечеринок, на которых светская львица обязательно побывает. И уж там-то мы точно увидим Ксению Собчак в этом платье, которое только похоже на свадебное.