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Спрятали сокровище: Кассель и Кунаки привезли на фестиваль в Венецию свою дочь, но закрывают ей лицо от папарацци

В апреле Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями. Все это время знаменитости регулярно берут с собой маленькую дочь в путешествия и на фестивали, но тщательно следят за тем, что никто ее не увидел. 
Тина Кунаки, Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель на прогулке с дочерью

19 апреля 22-летняя Тина Кунаки родила 52-летнему Венсану Касселю дочь. Счастливые супруги назвали малышку Амазони.

Знаменитые родители усиленно оберегают наследницу от внимания общественности. 

Ни Тина, ни Венсан пока не поделились с фолловерами снимками дочери. Папарацци постоянно преследуют пару, гуляющую с малышкой, чтобы сделать хотя бы один ее кадр — и, кстати, однажды у них это уже получилось

Дочь Венсана Касселя и Тины Кунаки
Дочь Венсана Касселя и Тины Кунаки

После того, как в Сети появились фото 2-месячной Амазони, Кунаки и Кассель стали еще настороженнее себя вести при встречах с фотографами, которых при их статусе, конечно же, не избежать. 

Так, 30 августа пара прибыла вместе с дочерью на итальянский остров Лидо, где сейчас проходит 76-й Венецианский кинофестиваль. 

Фотоохотники сразу же окружили актера и его супругу с Амазони на руках и принялись делать их многочисленные снимки. 

  • Тина Кунаки
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    Папарацци постарались сделать новые фото дочери Тины Кунаки и Венсана Касселя
    Смотреть галерею

Наученная горьким опытом Тина еще сильнее прижала малышку к себе и постаралась закрыть ее лицо от папарацци хотя бы с помощью ладони. Интересно, получилось ли у какого-нибудь счастливчика сделать кадр, на котором видно девочку?

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30 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images, @tinakunakey/Instagram
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Венсан Кассель, Тина Кунаки

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