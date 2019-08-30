Спрятали сокровище: Кассель и Кунаки привезли на фестиваль в Венецию свою дочь, но закрывают ей лицо от папарацци

19 апреля 22-летняя Тина Кунаки родила 52-летнему Венсану Касселю дочь. Счастливые супруги назвали малышку Амазони.
Ни Тина, ни Венсан пока не поделились с фолловерами снимками дочери. Папарацци постоянно преследуют пару, гуляющую с малышкой, чтобы сделать хотя бы один ее кадр — и, кстати, однажды у них это уже получилось.
После того, как в Сети появились фото 2-месячной Амазони, Кунаки и Кассель стали еще настороженнее себя вести при встречах с фотографами, которых при их статусе, конечно же, не избежать.
Фотоохотники сразу же окружили актера и его супругу с Амазони на руках и принялись делать их многочисленные снимки.
Наученная горьким опытом Тина еще сильнее прижала малышку к себе и постаралась закрыть ее лицо от папарацци хотя бы с помощью ладони. Интересно, получилось ли у какого-нибудь счастливчика сделать кадр, на котором видно девочку?