Спрятали сокровище: Кассель и Кунаки привезли на фестиваль в Венецию свою дочь, но закрывают ей лицо от папарацци

В апреле Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями. Все это время знаменитости регулярно берут с собой маленькую дочь в путешествия и на фестивали, но тщательно следят за тем, что никто ее не увидел.

Тина Кунаки и Венсан Кассель на прогулке с дочерью

19 апреля 22-летняя Тина Кунаки родила 52-летнему Венсану Касселю дочь. Счастливые супруги назвали малышку Амазони.

Знаменитые родители усиленно оберегают наследницу от внимания общественности.

Ни Тина, ни Венсан пока не поделились с фолловерами снимками дочери. Папарацци постоянно преследуют пару, гуляющую с малышкой, чтобы сделать хотя бы один ее кадр — и, кстати, однажды у них это уже получилось.

Дочь Венсана Касселя и Тины Кунаки

После того, как в Сети появились фото 2-месячной Амазони, Кунаки и Кассель стали еще настороженнее себя вести при встречах с фотографами, которых при их статусе, конечно же, не избежать.

Так, 30 августа пара прибыла вместе с дочерью на итальянский остров Лидо, где сейчас проходит 76-й Венецианский кинофестиваль.

Фотоохотники сразу же окружили актера и его супругу с Амазони на руках и принялись делать их многочисленные снимки.

1 2 3 ... 10 Папарацци постарались сделать новые фото дочери Тины Кунаки и Венсана Касселя

Наученная горьким опытом Тина еще сильнее прижала малышку к себе и постаралась закрыть ее лицо от папарацци хотя бы с помощью ладони. Интересно, получилось ли у какого-нибудь счастливчика сделать кадр, на котором видно девочку?