17-летний сын Натальи Водяновой поделился редким фото с возлюбленной

Дети от первого брака Натальи Водяновой уже совсем взрослые! Так, ее сын Лукас давно встречается с девушкой и выкладывает в соцсети романтичные фото с ней.

Наталья Водянова с сыном Лукасом

Через несколько месяцев старшему сыну Натальи Водяновой Лукасу Портману исполнится 18 лет. Молодой человек пока не раскрывает планов на будущее, но с удовольствием участвует в модных показах и выходит со знаменитой мамой в свет.

Не любит юноша делиться подробностями и своей личной жизни.

Вот уже некоторое время Лукас встречается с девушкой по имени Мила Разафи. Изредка наследник Водяновой показывает фолловерам совместные фотографии с возлюбленной.

Мила Разафи и Лукас Портман

Увы, чаще всего на этих снимках сложно разглядеть избранницу Портмана. К тому же девушка закрыла доступ к аккаунтам в соцсетях, предпочитая избегать лишнего внимания.

На днях Лукас неожиданно выложил новый снимок с Милой.

Влюбленные решили повторить культовую сцену из фильма «Титаник» и попозировали у перил яхты.

1 2 3 ... 10 Старший сын Водяновой Лукас Портман показал новое фото со своей девушкой

Судя по публикациям в микроблоге Портмана, он встречается с девушкой больше полутора лет.