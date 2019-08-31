17-летний сын Натальи Водяновой поделился редким фото с возлюбленной

Через несколько месяцев старшему сыну Натальи Водяновой Лукасу Портману исполнится 18 лет. Молодой человек пока не раскрывает планов на будущее, но с удовольствием участвует в модных показах и выходит со знаменитой мамой в свет.
Вот уже некоторое время Лукас встречается с девушкой по имени Мила Разафи. Изредка наследник Водяновой показывает фолловерам совместные фотографии с возлюбленной.
Увы, чаще всего на этих снимках сложно разглядеть избранницу Портмана. К тому же девушка закрыла доступ к аккаунтам в соцсетях, предпочитая избегать лишнего внимания.
Влюбленные решили повторить культовую сцену из фильма «Титаник» и попозировали у перил яхты.
Судя по публикациям в микроблоге Портмана, он встречается с девушкой больше полутора лет.