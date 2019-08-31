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17-летний сын Натальи Водяновой поделился редким фото с возлюбленной

Дети от первого брака Натальи Водяновой уже совсем взрослые! Так, ее сын Лукас давно встречается с девушкой и выкладывает в соцсети романтичные фото с ней. 
Наталья Водянова, Лукас Портман
Наталья Водянова с сыном Лукасом

Через несколько месяцев старшему сыну Натальи Водяновой Лукасу Портману исполнится 18 лет. Молодой человек пока не раскрывает планов на будущее, но с удовольствием участвует в модных показах и выходит со знаменитой мамой в свет. 

Не любит юноша делиться подробностями и своей личной жизни. 

Вот уже некоторое время Лукас встречается с девушкой по имени Мила Разафи. Изредка наследник Водяновой показывает фолловерам совместные фотографии с возлюбленной.

Лукас Портман
Мила Разафи и Лукас Портман

Увы, чаще всего на этих снимках сложно разглядеть избранницу Портмана. К тому же девушка закрыла доступ к аккаунтам в соцсетях, предпочитая избегать лишнего внимания. 

На днях Лукас неожиданно выложил новый снимок с Милой. 

Влюбленные решили повторить культовую сцену из фильма «Титаник» и попозировали у перил яхты. 

  • Лукас Портман
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    Старший сын Водяновой Лукас Портман показал новое фото со своей девушкой
    Смотреть галерею

Судя по публикациям в микроблоге Портмана, он встречается с девушкой больше полутора лет. 

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31 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @natasupernova, @lucas_portman/Instagram
Теги

Наталья Водянова, Лукас Портман

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2 комментария Добавить комментарий
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  • У него такое нежное лицо.

  • Он так же как Борис Джонсон не любит причесываться?

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