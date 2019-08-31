Виктория Боня объявила, что переезжает вместе с дочерью из Монако

На днях Виктория Боня призналась фолловерам, что в скором времени переедет жить в другую страну. Пока звезда пакует чемоданы, подписчики пытаются угадать, где ее теперь можно встретить.

Виктория Боня

39-летняя Виктория Боня постоянно колесит по всему миру. И все же в последние годы чаще всего она бывает в Монако, где живут родственники ее дочери Анджелины.

В этой стране у звезды есть все для комфортной жизни. К тому же несколько лет назад она получила местное гражданство. Несмотря на это, недавно Боня задумалась о переезде.

«Сегодня я сделала еще один большой шаг. Я долго об этом мечтала, думала и наконец-то приняла решение! Мы с дочкой переехали из Монако. Конечно, это место всегда будет нашим вторым домом. Мы постоянно будем сюда ездить, но жить теперь будем в другом месте», — написала знаменитость в своем микроблоге.

Виктория пока держит в секрете новое место жительства. Пользователи Сети строят догадки, на какую страну могла променять маленькое роскошное королевство инстадива.

Сейчас у подписчиков имеются три основных варианта.

Одни считают, что Боня не стала кардинально менять местоположение и перебралась в Швейцарию. Другие же уверены, что звезда решила исполнить свою давнюю мечту и отправилась в Америку, куда она регулярно ездит как на отдых, так и по работе.



И все же большая часть фолловеров уверена, что Боня возвращается на родину. Самые внимательные подписчики заметили, что в свой последний приезд в Москву Виктория заказывала новую мебель в квартиру, да и вообще активно знакомила дочь со страной — гуляла по паркам, показывала достопримечательности и даже знакомила с местными ребятами.



А как вы считаете, куда могла переехать Виктория Боня?