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Виктория Боня объявила, что переезжает вместе с дочерью из Монако

На днях Виктория Боня призналась фолловерам, что в скором времени переедет жить в другую страну. Пока звезда пакует чемоданы, подписчики пытаются угадать, где ее теперь можно встретить.
Виктория Боня
Виктория Боня

39-летняя Виктория Боня постоянно колесит по всему миру. И все же в последние годы чаще всего она бывает в Монако, где живут родственники ее дочери Анджелины.

В этой стране у звезды есть все для комфортной жизни. К тому же несколько лет назад она получила местное гражданство. Несмотря на это, недавно Боня задумалась о переезде.

«Сегодня я сделала еще один большой шаг. Я долго об этом мечтала, думала и наконец-то приняла решение! Мы с дочкой переехали из Монако. Конечно, это место всегда будет нашим вторым домом. Мы постоянно будем сюда ездить, но жить теперь будем в другом месте», — написала знаменитость в своем микроблоге.

Виктория Боня
 

Виктория пока держит в секрете новое место жительства. Пользователи Сети строят догадки, на какую страну могла променять маленькое роскошное королевство инстадива.

Сейчас у подписчиков имеются три основных варианта.

Одни считают, что Боня не стала кардинально менять местоположение и перебралась в Швейцарию. Другие же уверены, что звезда решила исполнить свою давнюю мечту и отправилась в Америку, куда она регулярно ездит как на отдых, так и по работе.

И все же большая часть фолловеров уверена, что Боня возвращается на родину. Самые внимательные подписчики заметили, что в свой последний приезд в Москву Виктория заказывала новую мебель в квартиру, да и вообще активно знакомила дочь со страной — гуляла по паркам, показывала достопримечательности и даже знакомила с местными ребятами.

А как вы считаете, куда могла переехать Виктория Боня?

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31 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Скорее всего в Россию возвращается

  • Правильно, Боня, пора возвращаться к корням! Домо о о ой! В Краснокаменск!

  • А мы вот думали что родственники ее в Краснокаменске живут! А они в Монако, оказывается!

  • Мечтала переехать из Монако ? смешно. Так бы и сказала, что ей там жизнь не по карману, сказочница.

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