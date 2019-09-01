Семейный подряд: Элджей снимает смешные видео с Настей Ивлеевой для ее Инстаграма

25-летний Элджей и 28-летняя Настя Ивлеева встречаются уже больше года. Пара нечасто посвящает общественность в подробности своих отношений — и еще реже публикует совместные фото.
Настя уже не раз выставляла в инстаграм-истории ролики, на которых можно рассмотреть ее возлюбленного — правда, лишь мельком.
31 августа инстадива опубликовала в микроблоге юмористическое видео, которое специально для нее снял Элджей.
В ролике не видно ее избранника, но зато слышен его смех. Судя по всему, рэперу понравилось принимать участие в съемках.
Пользователей Сети порадовало хотя бы такое короткое, но все же совместное видео знаменитой пары. Теперь фолловеры просят Настю продолжать снимать ролики с возлюбленным — или хотя бы сделать одно фото на отдыхе.