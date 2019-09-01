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Семейный подряд: Элджей снимает смешные видео с Настей Ивлеевой для ее Инстаграма

Элджей и Настя Ивлеева не любят афишировать свои отношения. Впрочем, сейчас, во время совместного отпуска, рэпер то и дело появляется в соцсетях телеведущей. 
Рэпер Элджей, Настя Ивлеева
Элджей и Настя Ивлеева

25-летний Элджей и 28-летняя Настя Ивлеева встречаются уже больше года. Пара нечасто посвящает общественность в подробности своих отношений — и еще реже публикует совместные фото. 

Вот уже несколько дней знаменитости вместе отдыхают на Сицилии и иногда рассказывают, как проходит их отпуск. 

Настя уже не раз выставляла в инстаграм-истории ролики, на которых можно рассмотреть ее возлюбленного — правда, лишь мельком. 

31 августа инстадива опубликовала в микроблоге юмористическое видео, которое специально для нее снял Элджей. 

«Только задумалась о том, что давно не было видосов смешных. Придумала идею, осталось только снять. Видит бог, я пыталась! Элджей, от души!» — прокомментировала публикацию звезда. 

В ролике не видно ее избранника, но зато слышен его смех. Судя по всему, рэперу понравилось принимать участие в съемках. 

Пользователей Сети порадовало хотя бы такое короткое, но все же совместное видео знаменитой пары. Теперь фолловеры просят Настю продолжать снимать ролики с возлюбленным — или хотя бы сделать одно фото на отдыхе.

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01 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @_agentgirl_ /Instagram
Теги

Рэпер Элджей, Настя Ивлеева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • хы хы хыы

  • Интересная пара! Что только девушки не придумывают с фотками и видео для достижения поставленной цели)

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