Оксана Воеводина выложила совместное фото с Мухаммадом V и еще больше запутала поклонников

Вот уже несколько недель Оксана Воеводина и Мухаммад V не являются мужем и женой. Несмотря на это, россиянка продолжает интриговать общественность заявлениями о том, что они с экс-королем по-прежнему вместе.

Оксана Воеводина и Мухаммад V

В середине июля стало известно, что бывший король Малайзии Мухаммад V подал на развод с «Мисс Москвой 2015» Оксаной Воеводиной. На тот момент супруги были женаты чуть более полугода и воспитывали 2-месячного сына Леона.

Мухаммад V до сих пор не комментирует расставание с россиянкой. Оксана же всеми силами пытается доказать , что на самом деле они с супругом по-прежнему вместе.

Поговаривают, что королева красоты не угодила высокопоставленным родственникам аристократа. Они вынудили его развестись с Воеводиной и жениться на малайзийке с известной родословной и ничем не запятнанной репутацией.

Пользователи Сети со всего мира засыпают Оксану вопросами об отношениях с Мухаммадом V. Молодая женщина обещает, что когда-нибудь расскажет всю правду о своей жизни — но пока время не пришло.

1 сентября знаменитость поделилась новым снимком, на котором она запечатлена вместе с бывшим мужем. Если верить геотегу, сейчас модель находится в Малайзии.

«Я знаю, как все хотят знать, что на самом деле происходит между нами. Раньше я была готова вам все рассказать. Возможно, это подарило бы мне облегчение. Но я не хочу никого обидеть своим рассказом и знаю, что это определенно может кое-кого задеть», — написала под снимком Оксана.



1 2 3 ... 10 Оксана Воеводина показала новый снимок с Мухаммадом V

Подобным признанием и романтичным селфи Воеводина еще сильнее запутала публику. Кажется, всю правду о браке россиянки с членом королевской семьи в ближайшее время мы не узнаем.