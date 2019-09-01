Виктория Боня рассекретила, куда переехала с дочерью

На днях 39-летняя Виктория Боня объявила, что покидает Монако. Россиянка прожила в маленьком европейском государстве несколько лет. Там же родилась ее дочь Анджелина.
Пользователи Сети долго гадали, куда же отправилась Боня. Многие считали, что женщина решила вернуться на родину, ведь недавно она много времени провела в Москве.
1 сентября знаменитость наконец раскрыла карты. Теперь они с Анджелиной живут... в Лондоне!
Боня призналась, что долго скрывала свой переезд, потому что ждала, пока ее дочь примут в местную школу. «Ох, сколько же я готовила документы, занималась поиском жилья, лучшей школы, конного спорта, гимнастики. Все это хотелось иметь в одном районе и на высоком уровне», — объясняет звезда.
Виктория уже показала в инстаграм-историях свои новые апартаменты, в которых имеется собственный сад, домашний кинотеатр, бассейн и джакузи. Кажется, дочь знаменитости Анджелина совсем не скучает по старому дому и окружению, с радостью изучая новое жилье.