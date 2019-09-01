Виктория Боня рассекретила, куда переехала с дочерью

Совсем недавно Виктория Боня призналась, что они с дочерью покидают Монако. Звезда держала в секрете новое место жительства до того момента, пока не заехала в апартаменты.

Виктория Боня

На днях 39-летняя Виктория Боня объявила, что покидает Монако. Россиянка прожила в маленьком европейском государстве несколько лет. Там же родилась ее дочь Анджелина.

Виктория не раскрывала причин своего переезда. Молчала звезда и о том, в какой стране теперь будет жить.

Пользователи Сети долго гадали, куда же отправилась Боня. Многие считали, что женщина решила вернуться на родину, ведь недавно она много времени провела в Москве.

1 сентября знаменитость наконец раскрыла карты. Теперь они с Анджелиной живут... в Лондоне!

«Я давно хотела переехать, и, наконец, все сложилось. Для меня это шаг вперед — крупный мегаполис с возможностями развития и самореализации. И, главное, именно здесь я смогу организовать для дочери серьезные занятия конным спортом, о чем она так мечтает! В Монако, к сожалению, это невозможно на должном уровне», — рассказала инстадива подписчикам.

Боня призналась, что долго скрывала свой переезд, потому что ждала, пока ее дочь примут в местную школу. «Ох, сколько же я готовила документы, занималась поиском жилья, лучшей школы, конного спорта, гимнастики. Все это хотелось иметь в одном районе и на высоком уровне», — объясняет звезда.

Виктория уже показала в инстаграм-историях свои новые апартаменты, в которых имеется собственный сад, домашний кинотеатр, бассейн и джакузи. Кажется, дочь знаменитости Анджелина совсем не скучает по старому дому и окружению, с радостью изучая новое жилье.