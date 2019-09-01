Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Боня рассекретила, куда переехала с дочерью

Совсем недавно Виктория Боня призналась, что они с дочерью покидают Монако. Звезда держала в секрете новое место жительства до того момента, пока не заехала в апартаменты.
Виктория Боня
Виктория Боня

На днях 39-летняя Виктория Боня объявила, что покидает Монако. Россиянка прожила в маленьком европейском государстве несколько лет. Там же родилась ее дочь Анджелина. 

Виктория не раскрывала причин своего переезда. Молчала звезда и о том, в какой стране теперь будет жить. 

Пользователи Сети долго гадали, куда же отправилась Боня. Многие считали, что женщина решила вернуться на родину, ведь недавно она много времени провела в Москве.

1 сентября знаменитость наконец раскрыла карты. Теперь они с Анджелиной живут... в Лондоне!

«Я давно хотела переехать, и, наконец, все сложилось. Для меня это шаг вперед — крупный мегаполис с возможностями развития и самореализации. И, главное, именно здесь я смогу организовать для дочери серьезные занятия конным спортом, о чем она так мечтает! В Монако, к сожалению, это невозможно на должном уровне», — рассказала инстадива подписчикам. 

Боня призналась, что долго скрывала свой переезд, потому что ждала, пока ее дочь примут в местную школу. «Ох, сколько же я готовила документы, занималась поиском жилья, лучшей школы, конного спорта, гимнастики. Все это хотелось иметь в одном районе и на высоком уровне», — объясняет звезда. 

Виктория уже показала в инстаграм-историях свои новые апартаменты, в которых имеется собственный сад, домашний кинотеатр, бассейн и джакузи. Кажется, дочь знаменитости Анджелина совсем не скучает по старому дому и окружению, с радостью изучая новое жилье. 

Перейти к обсуждению


01 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @victoriabonya/Instagram
Теги

Виктория Боня

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.