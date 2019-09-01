Петр Чернышев появился на публике после слухов о болезни Анастасии Заворотнюк

Не так давно в СМИ появилась информация о страшном заболевании 48-летней Анастасии Заворотнюк. Если верить изданиям, врачи диагностировали у актрисы рак головного мозга.
После журналистам удалось узнать, что Петр Чернышев решил на некоторое время приостановить гастрольную деятельность, чтобы чаще бывать с супругой.
Подобное решение фигуриста не могло не озадачить общественность. Неужели Заворотнюк действительно больна и нуждается в постоянной помощи родственников?
Кадры с выступления спортсмена выложил в свой микроблог Михаил Галустян, побывавший на постановке в Ялте.
Снимки, сделанные юмористом, еще сильнее озадачили пользователей Сети. Быть может, на самом деле Анастасия Заворотнюк не больна, и вся ее семья живет обычной жизнью? Впрочем, если это действительно так, то почему звездные супруги до сих пор не опровергли неприятные слухи, которые обсуждает вся страна?