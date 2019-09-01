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Петр Чернышев появился на публике после слухов о болезни Анастасии Заворотнюк

Вот уже несколько дней ходят слухи, что Анастасия Заворотнюк страдает от онкологии. Пока актриса и ее представители сохраняют молчание, Петр Чернышев принял участие в ледовой постановке «Золушка». 
Петр Чернышев, Анастасия Заворотнюк
Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк

Не так давно в СМИ появилась информация о страшном заболевании 48-летней Анастасии Заворотнюк. Если верить изданиям, врачи диагностировали у актрисы рак головного мозга. 

Сама Анастасия пока никак не прокомментировала подобную информацию. Ее менеджеры пообещали, что скоро она выступит с публичным заявлением на этот счет. 

После журналистам удалось узнать, что Петр Чернышев решил на некоторое время приостановить гастрольную деятельность, чтобы чаще бывать с супругой. 

Анастасия Заворотнюк
 

Подобное решение фигуриста не могло не озадачить общественность. Неужели Заворотнюк действительно больна и нуждается в постоянной помощи родственников?

Вопреки слухам, на днях Чернышев все же вышел на лед, приняв участие в шоу Татьяны Навки «Золушка». 

Кадры с выступления спортсмена выложил в свой микроблог Михаил Галустян, побывавший на постановке в Ялте. 

Снимки, сделанные юмористом, еще сильнее озадачили пользователей Сети. Быть может, на самом деле Анастасия Заворотнюк не больна, и вся ее семья живет обычной жизнью? Впрочем, если это действительно так, то почему звездные супруги до сих пор не опровергли неприятные слухи, которые обсуждает вся страна?

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01 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @a_zavorotnyuk, @m_galustyan/Instagram
Теги

Анастасия Заворотнюк, Татьяна Навка, Петр Чернышев

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