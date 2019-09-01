В белье и с пучком на голове: Дмитрий Тарасов показал жену в домашней обстановке

Дмитрий Тарасов — активный пользователь соцсетей. Каждый свой день футболист показывает «от и до» в инстаграм-историях, не забывая снимать жену Анастасию и маленькую дочь Милану.
На днях Дмитрий снова показал лишнее. Тарасов решил снять на видео, как они завтракают с дочкой. В кадр попала и Анастасия, которая в тот момент заваривала кофе для мужа.
Как оказалось, модель готовит завтрак не в элегантном халате, а, как и многие простые женщины, в пижаме или домашней одежде с хвостиком или пучком на голове.
Наверняка знаменитость не обрадовалась тому, что теперь благодаря мужу по Сети гуляет ее изображение в нижнем белье и с небрежно собранными волосами.
Возможно, Анастасия и вовсе не обратила внимание на эту публикацию. У молодой мамы отличная фигура, она эффектно выглядит как в вечерних нарядах, так и в простой домашней одежде.