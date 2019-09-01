В белье и с пучком на голове: Дмитрий Тарасов показал жену в домашней обстановке

Дмитрий и Анастасия Тарасовы с завидной регулярностью публикуют в соцсетях свои фотографии. Далеко не всегда пара показывает лишь лучшие снимки — к примеру, на днях футболист выложил совсем не парадный кадр с женой, которая в это время готовила завтрак.

Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочерью

Дмитрий Тарасов — активный пользователь соцсетей. Каждый свой день футболист показывает «от и до» в инстаграм-историях, не забывая снимать жену Анастасию и маленькую дочь Милану.

Порой подобные публикации не играют на руку избраннице спортсмена — то Тарасов покажет неудачное фото жены , то посмеется над ее неумением что-нибудь делать.

На днях Дмитрий снова показал лишнее. Тарасов решил снять на видео, как они завтракают с дочкой. В кадр попала и Анастасия, которая в тот момент заваривала кофе для мужа.

Как оказалось, модель готовит завтрак не в элегантном халате, а, как и многие простые женщины, в пижаме или домашней одежде с хвостиком или пучком на голове.

Впрочем, многие из нас считают домашнюю обстановку очень приватной. Тарасов же показал видео с женой на миллионную аудиторию.

Наверняка знаменитость не обрадовалась тому, что теперь благодаря мужу по Сети гуляет ее изображение в нижнем белье и с небрежно собранными волосами.

1 2 3 ... 10 Дмитрий Тарасов показал неприглядный кадр с молодой супругой

Возможно, Анастасия и вовсе не обратила внимание на эту публикацию. У молодой мамы отличная фигура, она эффектно выглядит как в вечерних нарядах, так и в простой домашней одежде.