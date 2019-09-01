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В белье и с пучком на голове: Дмитрий Тарасов показал жену в домашней обстановке

Дмитрий и Анастасия Тарасовы с завидной регулярностью публикуют в соцсетях свои фотографии. Далеко не всегда пара показывает лишь лучшие снимки — к примеру, на днях футболист выложил совсем не парадный кадр с женой, которая в это время готовила завтрак. 
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочерью

Дмитрий Тарасов — активный пользователь соцсетей. Каждый свой день футболист показывает «от и до» в инстаграм-историях, не забывая снимать жену Анастасию и маленькую дочь Милану.

Порой подобные публикации не играют на руку избраннице спортсмена — то Тарасов покажет неудачное фото жены, то посмеется над ее неумением что-нибудь делать. 

На днях Дмитрий снова показал лишнее. Тарасов решил снять на видео, как они завтракают с дочкой. В кадр попала и Анастасия, которая в тот момент заваривала кофе для мужа. 

 
 

Как оказалось, модель готовит завтрак не в элегантном халате, а, как и многие простые женщины, в пижаме или домашней одежде с хвостиком или пучком на голове. 

Впрочем, многие из нас считают домашнюю обстановку очень приватной. Тарасов же показал видео с женой на миллионную аудиторию. 

Наверняка знаменитость не обрадовалась тому, что теперь благодаря мужу по Сети гуляет ее изображение в нижнем белье и с небрежно собранными волосами. 

Возможно, Анастасия и вовсе не обратила внимание на эту публикацию. У молодой мамы отличная фигура, она эффектно выглядит как в вечерних нарядах, так и в простой домашней одежде. 

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01 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @tarasov23/Instagram
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Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Когда это закончится? (

  • Какая замечательная, а главное, содержательная, статья!!!

  • Ну других талантов, заслуг нет, так что, что есть то есть, а так надоели это якобы модель и эксфутболист

  • Репортаж с унитаза будет?

  • Ждем комментарии на тему "Нася красавица", "Счастливая семья", и прочее прочее...по сути зла не вызывают, но надоели безумно

  • конечно лучше бузова в лифчике в ресторане

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