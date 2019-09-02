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Шах и мат! Евгений Цыганов и Юлия Снигирь появились на Венецианском кинофестивале в черно-белых нарядах

Радостно видеть на Венецианском фестивале не только звезд зарубежного кинематографа, но и российских артистов. Юлия Снигирь и Евгений Цыганов появились вместе на одном из мероприятий. Спешим поделиться их фотографиями.
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Редкий совместный выход Юлии Снигирь и Евгения Цыганова удалось запечатлеть на «Черно-белой» вечеринке Vanity Fair. Чтобы соблюсти дресс-код, Юлия надела монохромное платье с акцентным бантом, а Евгений скучному смокингу предпочел свой любимый лук, собранный из футболки, джинсов, пиджака и белых, видавших виды кед.

Юлия Снигирь
Юлия Снигирь

Юлия Снигирь приехала на фестиваль, чтобы представить второй сезон сериала Паоло Соррентино «Новый папа» со своим участием — актриса сыграла в нем эпизодическую роль. Совсем скоро мы увидим Юлию на экране вместе с Джудом Лоу и Джоном Малковичем.

Юлия Снигирь
Юлия Снигирь

На премьере Юлия Снигирь буквально блистала: золотой топ Kalmanovich в сочетании с черной юбкой в пол, изящные босоножки Aquazzura и сияющие украшения — бриллиантовые серьги Bvlgari с изумрудами с браслетом из белого и желтого золота из коллекции Serpenti.

Браслет и серьги Bvlgari
Браслет и серьги Bvlgari

В своем Инстаграме Юлия поделилась впечатлениями после премьеры: «Зал долго аплодировал, а у меня стоял ком в горле от того, что я увидела на экране. Я горжусь тем, что стала частью такого прекрасного кино и очень благодарна Паоло Соррентино за то, что он поверил в меня».

  • Юлия Снигирь, Евгений Цыганов
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    Юлия Снигирь и Евгений Цыганов стараются не афишировать свои отношения
    Смотреть галерею

Поздравляем Юлию с дебютом, желаем продолжать завоевывать зарубежный кинематограф и сиять на ковровых дорожках!

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02 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @yuliasnigir/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Getty Images, Legion-Media.ru

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Цыганов на фотке очередную неосемененную им присматривает?

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