Еще ого-го! Накануне 53-летия Сальма Хайек внезапно выложила смелое фото в бикини

Первого сентября Сальма Хайек порадовала подписчиков эффектной фотографией в голубом бикини. Актриса подписала фото «Да, завтра мне 53. И что?!».

Сальма Хайек

Глядя на эту фотографию, ни за что не подумаешь, что девушке на фото — 52 года. Уж не знаем, по каким биологическим часам живет Сальма Хайек, но хотим перевести время, чтобы выглядеть так же.

Сальма Хайек

После публикации горячего фото посыпались восторженные комментарии поклонников голливудской звезды: «Дай Бог мне выглядеть не хуже в 53 годика!!!», «С днем рождения, секси-мамочка», «Все, никакого фастфуда больше, я хочу выглядеть так же!».

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Уже в следующем году мы сможем полюбоваться миниатюрной брюнеткой не только в Инстаграме, но и в новом фильме Marvel «Вечные»: Сальма Хайек сыграет вместе с Анджелиной Джоли и Китом Харрингтоном.