Еще ого-го! Накануне 53-летия Сальма Хайек внезапно выложила смелое фото в бикини

Глядя на эту фотографию, ни за что не подумаешь, что девушке на фото — 52 года. Уж не знаем, по каким биологическим часам живет Сальма Хайек, но хотим перевести время, чтобы выглядеть так же.
После публикации горячего фото посыпались восторженные комментарии поклонников голливудской звезды: «Дай Бог мне выглядеть не хуже в 53 годика!!!», «С днем рождения, секси-мамочка», «Все, никакого фастфуда больше, я хочу выглядеть так же!».
Уже в следующем году мы сможем полюбоваться миниатюрной брюнеткой не только в Инстаграме, но и в новом фильме Marvel «Вечные»: Сальма Хайек сыграет вместе с Анджелиной Джоли и Китом Харрингтоном.