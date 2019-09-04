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После слухов о болезни Анастасии Заворотнюк ее семья отказалась от помощи коллег

Вот уже несколько недель в Сети обсуждают возможность серьезного заболевания у Анастасии Заворотнюк. Как оказалось, коллеги по съемочной площадке уже давно заподозрили неладное и даже предложили помощь семье актрисы. 
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Не так давно СМИ сообщили, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк может страдать от рака головного мозга. Представители актрисы молчат и лишь обещают, что в скором времени она сама все расскажет общественности. 

Впрочем, на данный момент Анастасия не готова комментировать свое состояние. 

Журналистам «Комсомольской правды» удалось дозвониться до знаменитости, но она промолчала в ответ на вопросы о здоровье, лишь сказав, что по некоторым причинам пока не может участвовать в светских мероприятиях. 

Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев
 

Кроме того, корреспонденты издания пообщались и с коллегами Заворотнюк по одному из последних фильмов. Как оказалось, актеры, решившие не раскрывать свои имена, давно заметили, что с женщиной что-то не так. 

По их словам, состояние Анастасии было настолько тревожным, что они вмиг предложили ей и ее супругу Петру Чернышеву финансовую помощь и контакты проверенных врачей. 

«Петр сначала не отвечал на наши сообщения. А потом семья Насти сказала, что у них все есть, помощь им не нужна», — поведали артисты представителям издания. 

Напомним, слухи об онкологии у звезды появились после того, как она перестала появляться на публичных мероприятиях и отменила спектакли со своим участием. Есть предположение, что страшное заболевание у Заворотнюк могло развиться после рождения младшей дочери Милы

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04 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @a_zavorotnyuk/Instagram
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Анастасия Заворотнюк

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