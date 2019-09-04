После слухов о болезни Анастасии Заворотнюк ее семья отказалась от помощи коллег

Вот уже несколько недель в Сети обсуждают возможность серьезного заболевания у Анастасии Заворотнюк. Как оказалось, коллеги по съемочной площадке уже давно заподозрили неладное и даже предложили помощь семье актрисы.

Анастасия Заворотнюк

Не так давно СМИ сообщили, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк может страдать от рака головного мозга. Представители актрисы молчат и лишь обещают, что в скором времени она сама все расскажет общественности.

Впрочем, на данный момент Анастасия не готова комментировать свое состояние.

Журналистам «Комсомольской правды» удалось дозвониться до знаменитости, но она промолчала в ответ на вопросы о здоровье, лишь сказав, что по некоторым причинам пока не может участвовать в светских мероприятиях.

Кроме того, корреспонденты издания пообщались и с коллегами Заворотнюк по одному из последних фильмов. Как оказалось, актеры, решившие не раскрывать свои имена, давно заметили, что с женщиной что-то не так.

По их словам, состояние Анастасии было настолько тревожным, что они вмиг предложили ей и ее супругу Петру Чернышеву финансовую помощь и контакты проверенных врачей.

«Петр сначала не отвечал на наши сообщения. А потом семья Насти сказала, что у них все есть, помощь им не нужна», — поведали артисты представителям издания.

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Напомним, слухи об онкологии у звезды появились после того, как она перестала появляться на публичных мероприятиях и отменила спектакли со своим участием. Есть предположение, что страшное заболевание у Заворотнюк могло развиться после рождения младшей дочери Милы.