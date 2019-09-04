Ханна и Пашу отметили первый день рождения дочери и наконец озвучили ее имя

3 сентября 2018-го Ханна и Пашу стали родителями. У них появилась замечательная дочурка, имя которой пара не раскрывала до последнего момента. На днях звездное семейство отметило первый день рождения наследницы.
В Инстаграме певицы появилось несколько снимков с этого важного события. На первом фото знаменитые супруги позируют вместе с дочкой на фоне праздничных шаров. «Ровно год нашему счастью! Сегодня не только день рождения нашей малышки, но и нашей семьи и мой! Ведь с ее появлением я как будто заново родилась! Такая улыбчивая и одновременно сильная духом, терпеливая и напористая, такая необыкновенная!» — подписала снимок артистка (орфография и пунктуация автора сохранены).
Среди множества фолловеров, поздравивших Ханну и Пашу с семейным праздником, были и их звездные друзья. Так, в комментариях отметились Тимати, Анна Семенович, Белла Потемкина, Игорь Гуляев и многие другие.