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Ханна и Пашу отметили первый день рождения дочери и наконец озвучили ее имя

Ханна и Пашу из тех родителей, кто предпочитает не показывать лицо ребенка в Инстаграме и скрывает его имя. Однако в честь первого дня рождения дочери знаменитости рассекретили, как же назвали наследницу. 
Певица Ханна, Павел Курьянов (Пашу)
Пашу и Ханна с дочерью

3 сентября 2018-го Ханна и Пашу стали родителями. У них появилась замечательная дочурка, имя которой пара не раскрывала до последнего момента. На днях звездное семейство отметило первый день рождения наследницы. 

Певица Ханна, Павел Курьянов (Пашу)
3 сентября 2019-го дочери Ханны и Пашу исполнился год

В Инстаграме певицы появилось несколько снимков с этого важного события. На первом фото знаменитые супруги позируют вместе с дочкой на фоне праздничных шаров. «Ровно год нашему счастью! Сегодня не только день рождения нашей малышки, но и нашей семьи и мой! Ведь с ее появлением я как будто заново родилась! Такая улыбчивая и одновременно сильная духом, терпеливая и напористая, такая необыкновенная!» — подписала снимок артистка (орфография и пунктуация автора сохранены).

Следом Ханна опубликовала другое фото, на котором девочка сидит у нее на руках. Поздравительных слов больше не было — певица сопроводила фото лишь подписью, в которой рассекретила имя дочери: «Наша Адриана». 

Среди множества фолловеров, поздравивших Ханну и Пашу с семейным праздником, были и их звездные друзья. Так, в комментариях отметились Тимати, Анна Семенович, Белла Потемкина, Игорь Гуляев и многие другие.

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04 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @pashuofficial, @offi_hanna/Instagram
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Певица Ханна, Павел Курьянов (Пашу)

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • очередная адриана...

  • ПашУ, Ханна, Адриана. Этому Павлику с Нюркой самим не смешно такие колхозные понты колотить?

  • сразу подумала, что имя будет выпендрежное

  • Гость

    очередная адриана...

    Кто бы сомневался

  • Бапка

    ПашУ, Ханна, Адриана. Этому Павлику с Нюркой самим не смешно такие колхозные понты колотить?

    Адриана Павловна Курьянова😨

  • Интересно, какое у нее уменьшительно-ласкательное имя - Адя или Андрюха?

  • Красивое имя) Здоровья и счастья этой красивой семье:-)

  • Адик :D

  • Ариадна, Ариана, Адриана. Адя, Адря, ну и имечко ардиана пашуловна

  • Сразу подумала про Милану, ну Адриана тоже ничего))))

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