Ханна и Пашу отметили первый день рождения дочери и наконец озвучили ее имя

Ханна и Пашу из тех родителей, кто предпочитает не показывать лицо ребенка в Инстаграме и скрывает его имя. Однако в честь первого дня рождения дочери знаменитости рассекретили, как же назвали наследницу.

Пашу и Ханна с дочерью

3 сентября 2018-го Ханна и Пашу стали родителями. У них появилась замечательная дочурка, имя которой пара не раскрывала до последнего момента. На днях звездное семейство отметило первый день рождения наследницы.

3 сентября 2019-го дочери Ханны и Пашу исполнился год

В Инстаграме певицы появилось несколько снимков с этого важного события. На первом фото знаменитые супруги позируют вместе с дочкой на фоне праздничных шаров. «Ровно год нашему счастью! Сегодня не только день рождения нашей малышки, но и нашей семьи и мой! Ведь с ее появлением я как будто заново родилась! Такая улыбчивая и одновременно сильная духом, терпеливая и напористая, такая необыкновенная!» — подписала снимок артистка (орфография и пунктуация автора сохранены).

Следом Ханна опубликовала другое фото, на котором девочка сидит у нее на руках. Поздравительных слов больше не было — певица сопроводила фото лишь подписью, в которой рассекретила имя дочери: «Наша Адриана».

1 2 3 ... 9 3 сентября дочери Пашу и Ханны исполнился год

Среди множества фолловеров, поздравивших Ханну и Пашу с семейным праздником, были и их звездные друзья. Так, в комментариях отметились Тимати, Анна Семенович, Белла Потемкина, Игорь Гуляев и многие другие.