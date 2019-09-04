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Как выглядят дети Павла Воли и Ляйсан Утяшевой, чьи лица скрывали годами

Павел Воля и Ляйсан Утяшева предпочитают оберегать детей от повышенного внимания общественности и не показывают их лица широкой публике. И все же иногда знаменитости мельком, но демонстрируют своих наследников. 
Ляйсан Утяшева, Павел Воля
Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми

Павел Воля и Ляйсан Утяшева растят двоих детей — 6-летнего сына Роберта и 4-летнюю дочь Софию. Знаменитости предпочитают не афишировать подробности жизни своей семьи. 

Именно поэтому долгое время супруги скрывали лица отпрысков. 

Что только ни выдумывали Павел и Ляйсан, чтобы сделать совместное фото с детьми, на котором их было бы сложно рассмотреть! Звезды ретушировали снимки, размывая их или добавляя стикеры на лица детей, искали интересные ракурсы или просили ребят спрятаться за шариками, букетами или чем-нибудь еще. 

Лишь изредка знаменитые родители публиковали фото и видео, на которых мельком, но все же можно было рассмотреть их сына и дочь

Недавно Воля выложил в свой микроблог видео, снятое во время последнего семейного отпуска. 

Среди ярких кадров, на которых Роберт и София по привычке позируют спиной к камере, имеются и снимки, на которых хоть издалека, но все же хорошо видно лица детей. 

Поклонников звездной пары очень порадовал этот долгожданный ролик с ребятами. «Детки у вас просто прелесть!», «Вы очень красивая семья», «Как же приятно на вас смотреть», — прокомментировали пользователи Сети. 

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04 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @liasanutiasheva, @pavelvolyaofficial/Instagram
Теги

Павел Воля, Ляйсан Утяшева

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