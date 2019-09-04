«Это колхоз»: Ксения Бородина высказалась резко против наращенных волос

Ксения Бородина заслуженно считается одной из самых ярких звезд российского Инстаграма. На днях известная телеведущая высказалась против любимых многими бьюти-процедур.



Ксения Бородина

Ксения Бородина тщательно следит за внешним видом и часто делится секретами красоты с подписчицами, рассказывая о новинках в своей косметичке. На днях телеведущая призналась, что не признает многие современные бьюти-процедуры.



Интернет-пользователи поинтересовались, не хочет ли Бородина вернуть длинные волосы, на что ведущая заявила, что, наоборот, только что постриглась. Также Ксения добавила, что никогда не планирует их наращивать. «Свои волосы — это никогда не колхоз. Какие бы они ни были: кудрявые, длинные, короткие, если они свои, даже тонкие, но ухоженные — это люкс», — заявила Бородина.

«А вот эти длинные наращенные волосы, которые девушки постоянно теребят, выглядят так неестественно. Мужчины не любят наращенные волосы. И вообще, натуральность — наше все. Даже если вы что-то делаете, не наращивайте ресницы 13D, максимум — 2D, брови — не татуаж», — продолжила Ксения.



1 2 3 ... 10 Ксения Бородина старается не отставать от трендов в сфере косметологии

Также телеведущая вспомнила, что и сама когда-то носила наращенные волосы. Однако сейчас перестала увлекаться подобными экспериментами. Как призналась Бородина, максимум, что делает — это моет их.

