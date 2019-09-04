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«Это колхоз»: Ксения Бородина высказалась резко против наращенных волос

Ксения Бородина заслуженно считается одной из самых ярких звезд российского Инстаграма. На днях известная телеведущая высказалась против любимых многими бьюти-процедур.
Ксения Бородина
Ксения Бородина

Ксения Бородина тщательно следит за внешним видом и часто делится секретами красоты с подписчицами, рассказывая о новинках в своей косметичке. На днях телеведущая призналась, что не признает многие современные бьюти-процедуры.

Интернет-пользователи поинтересовались, не хочет ли Бородина вернуть длинные волосы, на что ведущая заявила, что, наоборот, только что постриглась. Также Ксения добавила, что никогда не планирует их наращивать. «Свои волосы — это никогда не колхоз. Какие бы они ни были: кудрявые, длинные, короткие, если они свои, даже тонкие, но ухоженные — это люкс», — заявила Бородина.

«А вот эти длинные наращенные волосы, которые девушки постоянно теребят, выглядят так неестественно. Мужчины не любят наращенные волосы. И вообще, натуральность — наше все. Даже если вы что-то делаете, не наращивайте ресницы 13D, максимум — 2D, брови — не татуаж», — продолжила Ксения.  

Также телеведущая вспомнила, что и сама когда-то носила наращенные волосы. Однако сейчас перестала увлекаться подобными экспериментами. Как призналась Бородина, максимум, что делает — это моет их. 

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04 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @borodylia/Instagram, Persona Stars
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Ксения Бородина

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Умничка! Я полностью за натуральность волос. Самая лучшая!

  • Вот аот, а я говортла. Колхоз, да еще какой. Колтуны и вид, боже, вид. Нарощенные чужие пакли, кератин, фу....не красиво. Лучше свои, натур.

  • все искусственное - колхоз...и волосы, и ресницы, и ногти, и когти..уже лет 5 в моде в моде естественность, натуральность, минимализм.

  • А накаченные гиалуроновой кислотой губы признак аристократии, выходит?)

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