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Иванка Трамп впервые за долгое время укоротила волосы

Как истинная бизнес-леди и советник президента США, Иванка Трамп очень осторожно подходит к теме своего имиджа. На днях знаменитость решилась на весьма смелый для себя эксперимент и отрезала длинные волосы. 
Иванка Трамп, Дональд Трамп, Тиффани Трамп
Дональд, Иванка и Тиффани Трамп

37-летняя Иванка Трамп — весьма серьезная особа. Вот уже несколько лет женщина работает вместе с отцом, президентом США Дональдом Трампом, являясь его ближайшим советником. 

Подобный статус влечет за собой немало ограничений, особенно касаемо имиджа — как психологического, так и внешнего. 

Иванке очень идут строгие платья и костюмы. Весьма аскетично Трамп подходит и к своей прическе — чаще всего она просто выпрямляет белокурые волосы и делает ровный пробор. 

Иванка Трамп
 

На днях знаменитость решилась изменить длину шевелюры и сделала модное удлиненное каре. 

Смену образа Иванка продемонстрировала во время посещения национальной полицейской академии генерала Сантандера в Колумбии. 

Стрижка кардинально изменила внешность женщины, сделав ее образ более жестким, смелым и несколько неформальным. 

Знаменитость не отстригала так коротко волосы еще со времен своей модельной юности. Стоит отметить, что преображение женщины высоко оценили ее соотечественники — новость о шевелюре Иванки вмиг облетела все американские СМИ. 

А вам нравится новая стрижка Иванки Трамп?

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04 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @ivankatrump/Instagram, Getty Images
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Иванка Трамп, Дональд Трамп, Тиффани Трамп

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