Иванка Трамп впервые за долгое время укоротила волосы

Как истинная бизнес-леди и советник президента США, Иванка Трамп очень осторожно подходит к теме своего имиджа. На днях знаменитость решилась на весьма смелый для себя эксперимент и отрезала длинные волосы.

Дональд, Иванка и Тиффани Трамп

37-летняя Иванка Трамп — весьма серьезная особа. Вот уже несколько лет женщина работает вместе с отцом, президентом США Дональдом Трампом, являясь его ближайшим советником.

Подобный статус влечет за собой немало ограничений, особенно касаемо имиджа — как психологического, так и внешнего.

Иванке очень идут строгие платья и костюмы. Весьма аскетично Трамп подходит и к своей прическе — чаще всего она просто выпрямляет белокурые волосы и делает ровный пробор.

На днях знаменитость решилась изменить длину шевелюры и сделала модное удлиненное каре.

Смену образа Иванка продемонстрировала во время посещения национальной полицейской академии генерала Сантандера в Колумбии.

Стрижка кардинально изменила внешность женщины, сделав ее образ более жестким, смелым и несколько неформальным.

Знаменитость не отстригала так коротко волосы еще со времен своей модельной юности. Стоит отметить, что преображение женщины высоко оценили ее соотечественники — новость о шевелюре Иванки вмиг облетела все американские СМИ.



А вам нравится новая стрижка Иванки Трамп?