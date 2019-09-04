Иванка Трамп впервые за долгое время укоротила волосы

37-летняя Иванка Трамп — весьма серьезная особа. Вот уже несколько лет женщина работает вместе с отцом, президентом США Дональдом Трампом, являясь его ближайшим советником.
Иванке очень идут строгие платья и костюмы. Весьма аскетично Трамп подходит и к своей прическе — чаще всего она просто выпрямляет белокурые волосы и делает ровный пробор.
На днях знаменитость решилась изменить длину шевелюры и сделала модное удлиненное каре.
Стрижка кардинально изменила внешность женщины, сделав ее образ более жестким, смелым и несколько неформальным.
Знаменитость не отстригала так коротко волосы еще со времен своей модельной юности. Стоит отметить, что преображение женщины высоко оценили ее соотечественники — новость о шевелюре Иванки вмиг облетела все американские СМИ.
А вам нравится новая стрижка Иванки Трамп?