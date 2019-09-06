Под знаком любви, ненависти и «Крота»: Лена Ленина о главных звездных скандалах прошедшего лета

Слухи, интриги, расследования, а также печальные расставания и, увы, неожиданные смерти. Таким запомнится лето 2019 года. Наш экстравагантный автор Лена Ленина вспомнила самые обсуждаемые звездные истории прошедших трех месяцев и высказала свое мнение на их счет.



Лена Ленина

Летом отдыхают не только любительницы светской хроники, но и выпускающие ее редакторы. Поэтому некоторые из вас могли пропустить летние звездные новости не только по своей вине. А вот звезды, что круглый год дают поводы для скандалов, хоть и уезжают на каникулы, все же не перестают производить не только экскременты, как считают их хейтеры, но и сенсации. Правда, иногда против своей воли. Вспомним основные скандалы лета.

Ксения Собчак и Сергей Шнуров

Одним из главных развлечений кумушек этим летом было наблюдать за дракой в стихах Собчак и Шнурова. Сергей, со свойственной ему широкой палитрой лингвистической брани, обозвал Ксению «хитрожопой». А свою многоуровневую и виртуозную ругань обосновал тем, что она сама выставляет свою личную жизнь напоказ, поэтому не может обижаться за то, что в ее нижнем белье копаются.

Ксения, гордо провозгласив себя «самкой богомола», не раз парировала Шнурову в стихах, но Сергей лингвистически определил, что за блондинку писал ее жених.

В стихах Шнур обвинил Ксюшу также в неразборчивости в пиаре и в том, что она ради очищения своей репутации от «шоколада» Дома-2 эксплуатирует свое материнство. Но самым обидным был раунд, в котором Ксения с гордостью продемонстрировала Сергею свои ягодицы в бикини, эффектно выходя из моря задним крупным планом, а он обозвал ее зад рыхлым и дряблым: «Задницу не первой свежести в Инстаграме разместив свою. Рыхлую, широкую, но плоскую. Дряблая, чудовищная прыть, и купальника цветной полоскою неказистость эту не прикрыть».

За реальной демонстрацией задниц и фигуральной средних пальцев двух гениев пиара было наблюдать одно удовольствие, и, как всегда, в публичных склоках победила не дружба, а public relations и статистика их аккаунтов в интернете.

Алла Пугачева

Были и скандалы поудивительнее. В смысле, меня реально удивили. Например, железнодорожный скандал о том, как дорогой автомобиль довез по перрону самую крупную звезду нескольких поколений в нашей стране до личного вагона поезда, в котором она отправилась на летние каникулы в Юрмалу.

Народ возмутился фактом проезда автомобиля Аллы Пугачевой по перрону, и цитата из песни «Все могут короли» снова стала крылатой в интернете.

Но я не поняла оснований для народного возмущения. Может, я привычна к тому, что в аэропортах есть вип-зоны, в которых любой может купить себе особые привилегии по проходу. И в самолетах есть первый класс, в котором за счастье сидеть вдали от толпы можно заплатить в пять раз дороже. Поэтому меня не удивило наличие вип-услуг на вокзалах. Может, и вы слышали о том, что не только плацкартом можно проехать в поезде?

Тогда почему народ возмутился тому, что хорошо зарабатывающая Пугачева может оплатить себе вип-доставку себя, малых детей, домочадцев и кучи багажа к вагону?

Или вы считаете, что эта зона святая земля и технические машины по перронам не ездят, а продукты для вагонов-ресторанов к поездам на вертолетах доставляют? Но если эта привилегия стала лишь последней каплей народной зависти, то тогда лучше перекрыть свободный доступ населения на Рублевку, а то ненароком насмотрятся дворцов богачей и устроят ревнивый бунт.

Лена Ленина и Ольга Бузова

Еще один спорный скандал лета — это реакция на шутку Ольги Бузовой, облизывающей тарелку. «Блокадница!» — пошутила легкомысленная блондинка. «Фашистка!» — закричали, в основном, те, кому ее слава покоя не дает.

Если за такую глупость хохотушку можно распять в прессе, то тогда шутников из Comedy Club нужно сразу расстрелять на месте. Она-то с дуру, а они-то сознательно!

И шутки заранее пишут, и утверждают коллективно. А за сговор если не расстрел, то пожизненное. Или мы уже совсем перестали отличать шутки от реальных проблем общества вроде злонамеренных убийств, растлений или грабежей? Или мало у нас в обществе других проблем, которым стоило бы отдать первые полосы народного возмущения вместо распятия бедняжки Бузовой?

Лена Ленина и Бари Алибасов

Еще одной сенсацией лета было отравление Бари Алибасова жидкостью для чистки труб. И хоть Бари Каримович пролежал пять дней в реанимации в искусственной коме и имеет все подтверждающие справки от врачей из института Склифософского, многие россияне усомнились в самом факте отравления «Кротом». Напился, мол, алкоголя до белочки. Или это редактора телевизионных программ ради полемики и рейтингов подтолкнули людей к такому выводу.

Бензина в огонь подлили пиарщик группы «На-На» и сын Алибасова, тоже Бари.

Они напридумывали столько небылиц вокруг отравления, что сами в них запутались. Народ, который чуть не похоронил продюсера, проклял Алибасова и больше ему не верит. Петя из сказки про волков по сравнению с Бари Каримовичем теперь просто образчик доверия населения, может хоть новую финансовую пирамиду создавать.

Максим Фадеев и Наргиз

Следующим скандалом лета стало вынесение сора из избы и вывешивание на заборе нижнего белья другого музыкального продюсера, гениального Максима Фадеева. Стиркой занялась самая породистая заморская лошадь, фигурально выражаясь, в его продюсерской конюшне — бесподобная и талантливая Наргиз. Хозяин наказал подопечную запретом исполнять его песни, а его подчиненные обвинили певицу в том, что та слишком много выпивает и срывает концерты.

Наргиз же, в свою очередь, огрызнулась намеком на то, что продюсерским домом руководит не он, а якобы любовница продюсера Ольга Серябкина и перетягивает одеяло на себя от других артистов лейбла.

Об романе ранее недвусмысленно говорила и еще одна бывшая подопечная Фадеева, Лена Темникова, поэтому теперь все все поняли с первого слога. Женатому продюсеру неприятно слышать из каждого утюга эти сплетни, но надо было заключать с артистами соглашения о конфиденциальности и неконкурентности.

Певица кричит о травле, Фадеев молчит о неуправляемости зазвездивших артистов. Повестки в суд будут взаимными.

Продюсерам в последнее время все сложнее удерживать в рабстве звезд. Вот и еще один скандал лета об этом. От Тимати ушли ведущие артисты его лейбла и тоже с запретами. Только на этот раз некоторых даже лишили сценического имени и соавторства песен.

Тимати и L'One

Егор Крид, Кристина Si и L’One своим уходом нанесли сокрушительный удар по репутации Тимати. Суды будут ожесточенными. А все почему? Создалась классическая революционная ситуация: низы не хотят по-старому, верхи не могут по-новому.

Артисты не хотят вникать в финансовые и организационные трудности продюсеров, а владельцы лейблов не меняют условий прямо пропорционально росту звездных корон на подопечных. И недостаточно любят их.

И я не про сплетни о Фадееве. А про доброго Игоря Матвиенко, от которого еще ни один артист за тридцать лет не ушел.

Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода попала в другой скандал, когда попыталась выдать за свои отретушированные фотографии одной американской эксгибиционистки и любительницы йоги, выкладывающей себя в обнаженном виде в разных зрелищных асанах. Но на критичный вкус обладательницы самого красивого тела на нашей эстраде оригинальные фотографии оказались недостаточно эстетичными, и Светлана выложила в своем аккаунте чужое тело со спины, сильно польстив ему ретушью.

Она напрямую не указала пальцем на себя, но мы, завидев идеальное тело, легко поверили обману.

Коротконогая американка устроила виртуальный крик, и Лободе пришлось удалить чужую отретушированную голую плоть с нефизиологично длинными ногами. В общем, теперь все поняли, что незнание закона о чужой неинтеллектуальной собственности не освобождает от ответственности и… скандала.

Алла Вербер и Лена Ленина

В модных кругах самым печальным событием лета стал уход в иной мир гуру моды и директора ЦУМа Аллы Вербер. Все искренне оплакивали дорогую подругу, но теперь, когда морепродукты и анафилактический шок оказались не при чем, звезды боятся, что менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем, и чураются как чумных всех, кто был на шумном юбилее Игоря Крутого.

Лена Ленина и Лолита Милявская

Еще одним скандалом лета стал развод Лолиты. Певица мужа отпустила, не опустив. Что мудро и тактично. Правда, оказалось, что у ее молодого супруга Дмитрия уже есть новая любовь и Лолита не выдерживает тягот развода и иногда пишет ему ночные смс, о которых наутро жалеет.

Дмитрий Иванов и Лена Ленина

Это пройдет. Мой прогноз, наперекор бодипозитивным кумушкам из соцсетей, неутешителен: этот развод, похоже, носит необратимый характер.

Лена Ленина, Эммануил Виторган и Ирина Млодик

Зато Виторган-старший со своей женой, наоборот, могут вселить во всех, даже переваливших за восьмой десяток, прекрасную романтическую надежду. В 79 и 57 лет молодые папа с мамой родили сестренку своей годовалой дочке. Не сами, конечно, а оплаченная суррогатная мать рожала, и не бесплатно, конечно, а, как утверждают часто преувеличивающие журналисты, за пару миллионов рублей.



Ирина Млодик и Эммануил Виторган с дочками

Но, деньги не главное, ведь это так ми-ми-ми. Хотя небодипозитивные из Интернета криком кричат, что в этом возрасте нужно уже о душе думать, ведь вряд ли детки увидят некоторых из своих родителей на «первый-раз-в-первый-класс» и уж тем более на свадьбе.

Но я лично сама собралась жить до 800 лет и свежеиспеченным молодым родителям того же желаю. Когда есть средства и мозг, то дорогая геронтологическая медицина нам в помощь.

Андрей Григорьев-Апполонов с бывшей женой Марией

Все же из матримониальных новостей этим летом было больше грустных. Статистика не утешает: разводов больше, чем браков. Так от рыжего Иванушки ушла красавица-жена к молодому мускулистому баскетболисту. Что поделаешь? Придется, Андрюше идти в спортзал и к косметологу. Или заводить новую красавицу. Ведь мужчинам по упрямой статистике намного легче найти замену.

Александр Чистяков и Глюкоза

А вот развод про развод Глюкозы оказался шит белыми нитками. «Не верю!» — кричал бы Станиславский. Похоже, действительно, самая красивая и лицом, и телом, звезда в нашем цеху, не считая меня, снова на рынке невест. И вот насколько быстрее по времени Иванушка найдет замену жене, чем Глюкоза миллионера, настолько больше в нашей стране хороших невест, чем принцев.

Ани Лорак и Егор Глеб

Хотя не всем нужны богачи. Некоторые модели и олигархи в одном лице, такие как Ани Лорак, например, любят мужчин попроще и выбирают по красоте. Так и мужчины-миллиардеры поступают. Вот это я понимаю, феминизм! И ее летняя новость про нового бойфренда — в общем-то даже и не скандал. Мы все за Каролиночку рады. Поделом турецкому гуляке.

1 2 3 4 5 Лена Ленина прокомментировала самые обсуждаемые новости российского шоу-бизнеса этого лета

Подытоживая, могу сказать, это лето было богато не только фотографиями в бикини на модных морских пляжах, но и звездными разборками, чтение новостей о которых приятно отвлекло нас от наших проблем и изучения философии.