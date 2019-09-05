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Родные Юлии Началовой вывезли все ее вещи из квартиры

С момента смерти Юлии Началовой прошло уже почти полгода. Несмотря на это, родственники певицы лишь сейчас разобрали вещи в ее квартире и перевезли в другой дом все, что может понадобиться дочери звезды. 
Юлия Началова
Юлия Началова

16 марта не стало 38-летней Юлии Началовой. Знаменитость скоропостижно скончалась от сильнейшего воспалительного процесса в одной из клиник Москвы. 

Без преувеличения, вместе с семьей и друзьями по Началовой скорбила вся страна. 

Родственники Юлии долго не могли прийти в себя от горя и сначала даже решили не сообщать о смерти женщины ее дочери Вере. 

Юлия Началова
 

Впрочем, недавно родители Началовой все же нашли в себе силы посетить квартиру погибшей дочери, чтобы разобрать ее старые вещи. 

Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила своим подписчикам, что родные вывезли из жилья вещи Юлии — в том числе пианино Веры. 

«Прежде уроки игры на пианино проходили в квартире у Юли, инструмент стоял там в Верочкиной комнате. Теперь, конечно, все уроки перенесены к Юлиным родителям», — написала Исаева. 

Напомним, всего через пару недель 12-летняя Вера вступит в наследство и получит право на владение имуществом матери. Среди прочего, девочка получит и квартиру певицы, которая стала причиной долгих и скандальных судебных разбирательств

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05 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @julianachalova/Instagram
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Юлия Началова

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