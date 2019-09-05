Родные Юлии Началовой вывезли все ее вещи из квартиры

16 марта не стало 38-летней Юлии Началовой. Знаменитость скоропостижно скончалась от сильнейшего воспалительного процесса в одной из клиник Москвы.
Родственники Юлии долго не могли прийти в себя от горя и сначала даже решили не сообщать о смерти женщины ее дочери Вере.
Впрочем, недавно родители Началовой все же нашли в себе силы посетить квартиру погибшей дочери, чтобы разобрать ее старые вещи.
«Прежде уроки игры на пианино проходили в квартире у Юли, инструмент стоял там в Верочкиной комнате. Теперь, конечно, все уроки перенесены к Юлиным родителям», — написала Исаева.
Напомним, всего через пару недель 12-летняя Вера вступит в наследство и получит право на владение имуществом матери. Среди прочего, девочка получит и квартиру певицы, которая стала причиной долгих и скандальных судебных разбирательств.