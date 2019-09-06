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Богиня возмездия: разъяренная Виктория Боня начала охоту на хейтеров

Многие звезды сталкиваются с критикой в Сети. Знаменитости борются с хейтерами разными способами, а вот Виктория Боня решила объявить им войну.
Виктория Боня
Виктория Боня

Многие звезды как отечественного, так и западного шоу-бизнеса регулярно сталкиваются с хейтерами на просторах интернета (вспомните только историю с Леди Гагой). Кто-то предпочитает не обращать внимание на злопыхателей, кто-то добавляет их в черный список, а вот Виктория Боня придумала следующее.

На днях в Инстаграме знаменитости появился эмоциональный пост. Видимо, терпение Виктории лопнуло, и она разразилась гневной тирадой.

«Я выложу скрины хейтеров, эти люди преследуют меня годами! Причем оскорбляют не только меня, но и мою мать и даже дочь!» — заявила Боня (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Виктория Боня

Виктория действительно настроена решительно. Она собирается найти реальные имена хейтеров и обратиться в полицию. «Я хочу, чтобы каждый из вас, кто знает их лично, прислал мне еще больше информации об этих людях, их детях и мужьях! Будут отвечать перед законом», — обратилась Боня к подписчикам.

«А еще я хочу, чтобы все знали в лицо и видели, кто есть кто в реальной жизни, когда они спрятаны по ту сторону экрана и думают, что их никогда и никто не найдет! Хочу их позора, какого они заслужили. Все по справедливости и ничего лишнего», — продолжила инстаграм-звезда. 

  • Виктория Боня
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    В Инстаграме Виктория Боня в основном рассказывает про новинки в косметологии
    Смотреть галерею

Поклонники поддержали Викторию и пожелали сил в этой нелегкой борьбе. «Зло должно быть наказано. Люди любят языками трепаться и думают, что любая грязь им сойдет с рук. А ведь это клевета, не иначе», — писали комментаторы.

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06 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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