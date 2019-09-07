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Молодая мама Анастасия Шубская зажгла в ночном клубе

25-летняя Анастасия Шубская все свое время посвящает годовалому сыну Сереже. Однако на днях молодая мама все же выбралась на тусовку, о чем рассказала в своем Инстаграме. 

Чуть больше года назад Анастасия Шубская стала мамой, родив Александру Овечкину сына Сергея. С тех пор все свое время супруга хоккеиста посвящает ребенку.

Однако молодая мама все же находит время и на себя. 

Так, 7 сентября американская подруга Анастасии Лейсан праздновала свой день рождения. Девушка собрала близких в ночном клубе, куда отправилась и Шубская. 

Во время вечеринки Настя делилась в Инстаграме видео, на которых она зажигает на танцполе с друзьями. Подписчики удивились нетипичному контенту, ведь обычно в инстаграм-историях Шубской можно увидеть лишь подробности мамских будней.

  • Александр Овечкин, Анастасия Шубская
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    Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями чуть больше года назад
    Смотреть галерею

Многие поддержали супругу хоккеиста, отметив, что она имеет право расслабляться, танцевать и проводить время вне подгузников и пустышек.    

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07 сентября 2019
Текст Саша Белая
Фото @nastyashubskaya/ Instagram
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Анастасия Шубская

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • да уж "зажигала"...

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