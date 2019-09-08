«Талисман невезения»: фанаты обвинили Меган Маркл в поражениях Серены Уильямс на корте

7 сентября Серена Уильямс сражалась за кубок в финале Открытого чемпионата США. Меган Маркл, оставив мужа и сына в Великобритании, прилетела в Америку, чтобы поддержать близкую подругу, но та проиграла.

Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк

На днях 38-летняя Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк. Герцогиня Сассекская, оставив супруга принца Гарри и сына Арчи дома, пересекла океан, чтобы поддержать свою близкую подругу Серену Уильямс. 7 сентября 37-летней теннисистке предстояло сразиться с 19-летней Бьянкой Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open) — заключительного в нынешнем сезоне турнира «Большого шлема».

Прилетев в Нью-Йорк, Меган первым делом отправилась на йогу в студию Modo в районе Вест-Виллидж, куда она ходила, когда жила в этом городе.

Справившись с джетлагом, Маркл прибыла на стадион и заняла место в вип-ложе. Герцогиня была одета в джинсовое платье-рубашку американского бренда J. Crew стоимостью примерно 118 долларов. Завершали образ серый кардиган, накинутый на плечи, и солнцезащитные очки.

Меган смотрела матч вместе с супругом Серены Алексисом Оганяном, ее сестрой Ишей Прайс и тренером Патриком Муратолгу. Поединок Уильямс и Андрееску посетила и главный редактор Vogue Анна Винтур.



Судя по фотографиям, герцогиня Сассекская очень переживала за подругу, бурно реагируя на каждое заработанное Сереной очко. Увы, поддержка Маркл удачи не принесла: Уильямс проиграла сопернице со счетом 3:6, 5:7. И это уже четвертое ее поражение в финалах турниров «Большого шлема».

В Сети поклонники Серены тут же набросились на Меган, обвинив ее в исходе матча. Маркл даже дали прозвище — Талисман невезения. Дело в том, что неколько месяцев назад герцогиня также присутствовала на важном для Уильямс финале, но и тогда 37-летняя теннисистка уступила пальму первенства.

1 2 3 ... 20 Серена Уильямс играла в финале US Open с Бьянкой Андрееску

«Дорогая Меган Маркл, пожалуйста, прекрати посещать финальные матчи Серены. Вы — сглаз. Подписано фанатами, которые не являются ее друзьями», — возмущались расстроенные поклонники Серены в соцсетях. К слову, поговаривают, что тренер Уильямс тоже не был в восторге от новости, что герцогиня посетит матч. По всей видимости, он считал, что присутствие Маркл будет отвлекать теннисистку. Кажется, именно это и случилось.