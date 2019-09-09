«Это рушит мою жизнь»: Виктория Бекхэм пожаловалась на новое хобби супруга

На днях Виктория Бекхэм поделилась в Инстаграме своей болью: Дэвид Бекхэм нашел любимое занятие, которое буквально его поглотило. Дэвид тратит на новое хобби уйму времени.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Итак, что же заставляет Дэвида Бекхэма не спать до 3 ночи, расстраивая при этом жену? 8 сентября Виктория Бекхэм пожаловалась в Инстаграме, что интерес ее мужа так сильно захватил конструктор Lego. На фотографиях, опубликованных дизайнером, видно, как Дэвид Бекхэм обложился инструкциями и скрупулезно собирает замок.

Дэвид Бекхэм



Виктория Бекхэм подписала фото аббревиатурой FFS, что цензурно можно перевести только как «ради всего святого»: судя по всему, супруга Дэвида в отчаянии. Знаменитость сообщила, что за этим занятием Дэвид просидел весь день и лег около 3:30 ночи.

На фотографиях запечатлен только сосредоточенный Дэвид, но Виктория поведала, что ему помогает 8-летняя Харпер. Отец и дочь поставили себе цель полностью собрать конструктор, который представляет собой точную копию школы Хогвартс из фильмов о Гарри Поттере.

1 2 3 4 5 6 7 Харпер и Дэвид Бекхэм не спали до 3 ночи, потому что собирали Lego

Подытожим: увлечение Lego — далеко не худший вариант хобби, которым может увлечься супруг. Желаем Виктории выспаться, а Дэвиду и Харпер поскорее собрать Школу Чародейства и Волшебства, чтобы мама так не переживала.