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Через неделю после переезда в Лондон Виктория Боня отметила новоселье с друзьями

Совсем недавно Виктория Боня поменяла место жительства, и теперь ее дом находится в Лондоне. На днях инстаграм-знаменитость отметила новоселье. 
Виктория Боня
Виктория Боня

1 сентября Виктория Боня сообщила фолловерам, что она вместе с 7-летней дочерью Анджелиной переехала из Монако в Лондон. Знаменитость выбрала этот город по нескольким причинам, однако на первом плане были самореализация и лучшие условия для обучения дочери.

Спустя неделю Боня окончательно обустроилась в новых апартаментах и 8 сентября отметила новоселье.

Светская львица решила порадовать гостей блюдами в русском стиле. Так, Виктория подала на стол приготовленную курицу, колбасу, овощи, салаты и морские деликатесы.

Поздравить 39-летнюю Викторию с важным событием в жизни собрались ее давние подруги. Среди гостей были модель и телеведущая Хофит Голан, ее сестра, актриса Салли Голан, основатель премии World Bloggers Awards Мария Гражина Чаплин и другие. Также к празднованию присоединилась и вдова внука бывшего премьер-министа Великобритании Уинстона Черчилля — Люси.

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09 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @miss.chaplin, @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Крутая Вика!!! А дочка у нее просто прелесть! Удачи Вам девочки;***

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