Через неделю после переезда в Лондон Виктория Боня отметила новоселье с друзьями

Совсем недавно Виктория Боня поменяла место жительства, и теперь ее дом находится в Лондоне. На днях инстаграм-знаменитость отметила новоселье.

Виктория Боня

1 сентября Виктория Боня сообщила фолловерам, что она вместе с 7-летней дочерью Анджелиной переехала из Монако в Лондон. Знаменитость выбрала этот город по нескольким причинам, однако на первом плане были самореализация и лучшие условия для обучения дочери.



Спустя неделю Боня окончательно обустроилась в новых апартаментах и 8 сентября отметила новоселье.

Светская львица решила порадовать гостей блюдами в русском стиле. Так, Виктория подала на стол приготовленную курицу, колбасу, овощи, салаты и морские деликатесы.



1 2 3 ... 9 Неделю назад Виктория Боня сменила место жительства

Поздравить 39-летнюю Викторию с важным событием в жизни собрались ее давние подруги. Среди гостей были модель и телеведущая Хофит Голан, ее сестра, актриса Салли Голан, основатель премии World Bloggers Awards Мария Гражина Чаплин и другие. Также к празднованию присоединилась и вдова внука бывшего премьер-министа Великобритании Уинстона Черчилля — Люси.