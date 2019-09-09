«Сухой закон», традиционные дишдаш и своевольные местные жители: звезда «Молодежки» Иван Жвакин о своем отдыхе в Омане

Пока большинство российских селебов выбирают в качестве места для летнего отпуска традиционные Мальдивы или Турцию, звезда сериала «Молодежка» Иван Жвакин решил изучить куда более экзотическое направление. Специально для Woman.ru 27-летний красавец-актер рассказал о своей поездке в Оман и поделился красочными фотографиями.



Самая модная страна по версии Condе Nast Traveller и самое многообещающее направление 2019 года по мнению Vogue US. Самое безопасное государство мусульманского мира. Загадочный Ближний Восток. Все это Оман! Именно там побывал актер Иван Жвакин, а вернувшись домой, поделился своими впечатлениями с Woman.ru.

Лето в Москве было прохладным, поэтому, выбирая место для отпуска, решил остановиться на стране «пожарче» — Султанат Оман, город Маскат. Компанию мне составил коллега, Женя Банифатов (Кулик). Восток, на самом деле, волшебный. Особенно поразили люди. Свободные, своевольные, с уверенным взглядом, при этом отзывчивые. Вообще, для меня города — это народ, который в них живет, а потом уже архитектура и все остальное.

Запомнился случай с водителем такси (по Маскату можно передвигаться только на машине). Когда он узнал, что мы в Омане впервые, то на первом же светофоре остановил машину возле кафе и заказал нам местный чай с шафраном и молоком. Просто так. Потому что мы гости и обязательно должны попробовать местный напиток. Радушие и гостеприимство у них в крови.

Еще понравилось, что в стране действует «сухой закон». Здесь ты не увидишь кого-либо в нетрезвом состоянии. Абсолютно непьющая страна. Я сам не увлекаюсь и никому не советую.

Не могу не отметить местный стиль одежды, который, в большинстве случаев, продиктован жарким климатом. Мужчины одеты в белые одеяния — дишдаш. Хотел себе такой приобрести, но, поскольку мы были в Омане всего неделю, решил ограничиться головным убором, который, как выяснилось позже, носят местные бедуины.

Ну и сервис. Отель, где мы остановились, превзошел ожидания. Красивая территория, пальмы, бассейны, один из которых в два раза больше олимпийского, изумительные пейзажи, чистейшие пляжи и море — все это дарит вдохновение и заряд энергии на год вперед.