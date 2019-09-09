4:2 в пользу Насти: вслед за Решетовой Шишкова завела нового питомца

В последнее время большое семейство Юнусовых со стремительной скоростью обзаводится домашней живностью. Сначала сразу нескольких кошек купила Анастасия Решетова. А на днях Алена Шишкова сообщила, что теперь у нее дома тоже живет маленький котенок редкой породы.

Анастасия Решетова

За время своей беременности Анастасия Решетова успела завести сразу четырех кошек бенгальской породы, которые отличаются крупным размером и внушительной стоимостью. Теперь по дому модели и Тимати резво бегает целый «прайд», вероятно, причиняющий немало неудобств домработницам.

Наверняка новые питомцы очень понравились 5-летней дочери Тимати Алисе — по словам бабушки Симоны, девочка очень любит животных.

Видимо, именно симпатия малышки к братьям нашим меньшим побудила Алену Шишкову тоже обзавестись еще одним зверьком.

Теперь дома у Алены живет белоснежный котенок редкой породы манчкин, которого девушка назвала Эдвардом.

Помимо нового питомца у Шишковой уже есть взрослая кошка британской породы.

Пользователей Сети умилил крохотный питомец знаменитости. Некоторым показалось, что из-за светлого окраса животное сильно напоминает саму блондинку-Алену.

К слову, некоторые считают, что Шишкова и Решетова неспроста почти синхронно завели животных. «Вы что, соревнуетесь, у кого кошек больше?» — иронично спросила модель одна из подписчиц, так и не дождавшись ответа от звезды.