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4:2 в пользу Насти: вслед за Решетовой Шишкова завела нового питомца

В последнее время большое семейство Юнусовых со стремительной скоростью обзаводится домашней живностью. Сначала сразу нескольких кошек купила Анастасия Решетова. А на днях Алена Шишкова сообщила, что теперь у нее дома тоже живет маленький котенок редкой породы. 
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

За время своей беременности Анастасия Решетова успела завести сразу четырех кошек бенгальской породы, которые отличаются крупным размером и внушительной стоимостью. Теперь по дому модели и Тимати резво бегает целый «прайд», вероятно, причиняющий немало неудобств домработницам. 

Наверняка новые питомцы очень понравились 5-летней дочери Тимати Алисе — по словам бабушки Симоны, девочка очень любит животных. 

Видимо, именно симпатия малышки к братьям нашим меньшим побудила Алену Шишкову тоже обзавестись еще одним зверьком. 

Теперь дома у Алены живет белоснежный котенок редкой породы манчкин, которого девушка назвала Эдвардом. 

Помимо нового питомца у Шишковой уже есть взрослая кошка британской породы. 

Пользователей Сети умилил крохотный питомец знаменитости. Некоторым показалось, что из-за светлого окраса животное сильно напоминает саму блондинку-Алену. 

К слову, некоторые считают, что Шишкова и Решетова неспроста почти синхронно завели животных. «Вы что, соревнуетесь, у кого кошек больше?» — иронично спросила модель одна из подписчиц, так и не дождавшись ответа от звезды. 

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09 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @missalena.92, @volkonskaya.reshetova/Instagram
Теги

Алена Шишкова, Анастасия Решетова, Алиса Юнусова, Тимати

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4 комментария Добавить комментарий
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  • что у Шишковой с ресницами ??ужас какой-то..

  • Лучше бы из приюта взяли.

  • Ощущение такое, что котикам на таких коротких лапах тяжело ходить.

  • Гость

    что у Шишковой с ресницами ??ужас какой-то..

    по ходу, она пользуется горональными каплями..есть капли для глаз, а они дают такую побочку, как рост ресниц

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