4:2 в пользу Насти: вслед за Решетовой Шишкова завела нового питомца

За время своей беременности Анастасия Решетова успела завести сразу четырех кошек бенгальской породы, которые отличаются крупным размером и внушительной стоимостью. Теперь по дому модели и Тимати резво бегает целый «прайд», вероятно, причиняющий немало неудобств домработницам.
Видимо, именно симпатия малышки к братьям нашим меньшим побудила Алену Шишкову тоже обзавестись еще одним зверьком.
Теперь дома у Алены живет белоснежный котенок редкой породы манчкин, которого девушка назвала Эдвардом.
Пользователей Сети умилил крохотный питомец знаменитости. Некоторым показалось, что из-за светлого окраса животное сильно напоминает саму блондинку-Алену.
К слову, некоторые считают, что Шишкова и Решетова неспроста почти синхронно завели животных. «Вы что, соревнуетесь, у кого кошек больше?» — иронично спросила модель одна из подписчиц, так и не дождавшись ответа от звезды.