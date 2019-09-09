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Анна Седокова предстала на обложке Playboy в сетчатых колготках на голое тело

Девушкой октября по версии журнала Playboy стала Анна Седокова. Певица поделилась новостью в своем Инстаграме и показала кадры откровенной фотосессии, где позирует в латексе и сетчатых колготках.

36-летняя участница «золотого состава» группы «ВИА Гра» появилась на обложке культового журнала Playboy. Анна Седокова предстала в нарочито сексуальном аутфите, если пару перчаток, бюстгальтер и колготки в сетку вообще можно назвать нарядом.

Анна Седокова
Анна Седокова

На снимках, сделанных фотографом Александром Мультиковым, Анна позирует в черном латексном белье. Во время съемки она также примерила на себя образ пирата в стиле БДСМ — на снимках ее грудь прикрыта одними лишь черными кожаными ремнями.

В интервью у Анны Седоковой спросили, как она относится к фотошопу и готова ли она от него отказаться. Певица задала встречный вопрос: «Ну а вы готовы отказаться от туши для ресниц?». Также Анна отметила, что Playboy должен быть холеным и дорогим, а девушка на обложке — красивой, как из фантазии.

Анна Седокова
Анна Седокова

Певица призналась, что никогда не пойдет на второе свидание с мужчиной, который не оставляет чаевые, а также добавила, что для нее очень важно, чтобы ее избранник любил детей и собак.

Мы не устаем поражаться невероятной формой мамы троих детей и поздравляем ее со столь эффектной съемкой.

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09 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @annasedokova, @lalina_one, @playboy_russia/Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Булочка Синнабон, очень аппетитная

  • От Седаковой на обложке мало что осталось) А что там за пластиковые труселя на ней? Или это пояс верности? Короче наряд странный, фотошопа много...

  • Насчёт чаевых согласна с ней. Показатель.

  • Ну да чаевые - показатель) А трое детей, брак - это вот фигня)) Главное, чтоб оставлял чаевые!!! Класс! А на фото - не Аня, а киборг какой-то с губами... Ведь это начало триллера, а дальше будет путешествие этих губ и филлеров по лицу...

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