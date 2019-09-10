Домогательства продюсеров, русский любовник и убийство: как жила секс-символ 1950-х Мэрилин Монро и кому была выгодна ее смерть

Звезда Мэрилин Монро загорелась ярко, быстро и феерично, и погасла так же — актриса умерла на 37-м году жизни в 1962-м. Прошло уже 57 лет, а подробности смерти легендарной блондинки до сих пор тревожат общественность. Было ли это самоубийством, как гласит официальное заявление полиции, или все же артистку убили недоброжелатели?

Яркая блондинка, которая стала секс-символом голливудского кинематографа и примером для подражания по всему миру, с самого детства узнала, что такое одиночество и предательство близких.

Девочка родилась в 1926 году. Ее мама — киномонтажница RKO Pictures Глэдис Перл Бейкер — рассталась с отцом Мэрилин за пару дней до появления на свет дочери. Поэтому в свидетельстве о рождении Нормы Джин Мортенсон (а именно так на самом деле зовут Монро) в графе «отец» стоит имя неизвестного человека.

Мама Нормы много работала и не могла постоянно быть рядом с дочерью, а бабушка наотрез отказалась принимать ребенка в свою семью, поэтому Глэдис отдала Норму на воспитание в приемную семью Болендеров, которые содержали небольшой детский дом.

Когда Норме было 8 лет, мать забрала ее домой, но идиллия продлилась около года — Глэдис отвезли в клинику с нервным срывом, а позже поставили диагноз «параноидальная шизофрения». Женщину поместили в государственную больницу, в которой она провела остаток жизни, редко контактируя с дочерью. Будущую звезду приняла в свою семью лучшая подруга ее матери Грэйс Мак-Ки — женщина оформила над девочкой временную опеку. Но вскоре Грэйс вышла замуж, а Норма, как вы понимаете, оказалась лишней в новоиспеченной семье.

Тогда Норму поместили в сиротский приют Лос-Анджелеса. Несколько раз ее порывались удочерить, но Мак-Ки по неизвестным причинам не подписывала необходимые документы, а в 1937 году забрала Норму домой. Думаете, хэппи-энд? О нет, это только начало.

Супруг Грэйс начал домогаться до Нормы. Из-за этого девочке пришлось переехать к своей двоюродной тете Оливии. Но и там о спокойной жизни Норма могла только мечтать — один из сыновей Оливии тоже домогался до маленькой Джин.

Будущая звезда скиталась по домам родственников, пока не случилось то, что определило ее дальнейшую судьбу — Норма влюбилась. Избранником Джин стал уже взрослый парень, весельчак Джеймс Догерти. Пара дождалась, когда Норме исполнится 16, и спешно поженилась — чтобы девушке не пришлось возвращаться в приют каждый раз, когда от нее откажется очередная семья.

Джеймс Догерти и Мэрилин Монро

Спустя год Норма пошла работать на авиационный завод. Однажды туда пришел фотограф Дэвид Коновер, который делал снимки женщин для поддержания боевого духа солдат, участвующих во Второй мировой войне. Норма приглянулась Дэвиду, и тот предложил ей позировать за 5 долларов в час. Автор биографии Мэрилин Монро «Частная жизнь публичной персоны» Чарльз Касильо рассказывал: «Камера любила ее. В ней было что-то такое, чего не было у других моделей. Дэвид сказал ей: ''Ты можешь быть профессиональной моделью''. И она согласилась. Дэвид помогал ей, познакомил со многими нужными людьми». Вскоре Норма уволилась с завода, чтобы полностью посвятить себя новой карьере. Мужа это категорически не устраивало, на этой почве они стали ругаться.

Упрямая Норма отказываться от моделинга не собиралась и по протекции Дэвида устроилась в агентство Blue Book. Эвелин Снайвли, основательница агентства, вспоминала: «Она была чистой, сияющей, маленькой девочкой. Мы называли ее ''девушкой из соседнего дома''». И пока карьера Нормы стремительно набирала обороты, брак разваливался с такой же скоростью. В конце концов в 1946 году Джим и Норма официально развелись.

Позже Джим расскажет, что его супруга была истеричкой и пыталась покончить с собой, а в 1962-м не придет на ее похороны, сославшись на завал на работе.

Развод, впрочем, девушку не сильно опечалил. В это время Норма уже наметила себе новую цель — Голливуд.«Карьера Мэрилин в кино началась не сразу и с трудом. Она подписала контракт с 20 Century Fox, сыграла в паре фильмов, где у нее была всего одна реплика, и на этом все закончилось – ее уволили. Говорят, она просто не нравилась директору компании. Потом она подписала шестимесячный контракт с Columbia Pictures — так она начала хотя бы ненадолго появляться на экране. Мэрилин снялась в глупом фильме «Хористки» — и этот контракт тоже не продлили», — рассказывала журналист, профессор истории Университета Южной Калифорнии и автор биографии Монро Луис Баннер.

Голливуд будто не видел юную и талантливую актрису, которая в своих мечтах уже собрала все возможные награды. А возможно, ей просто нужно было четко понять, что от нее хотят?..

Нужно отметить, что Голливуд 1950-х годов сильно отличается от Голливуда сегодняшнего. В 2018-м карьера продюсера Харви Вайнштейна была уничтожена, когда весь мир узнал о том, что он предлагал девушкам головокружительные карьеры и роли в потенциально кассовых фильмах в обмен на плотские утехи. 60 лет назад это было в порядке вещей. И Мэрилин приняла правила игры. Как отмечают авторы подкаста «Убийство Мэрилин Монро», актриса охотно вступала в интимные отношения с важными продюсерами Голливуда, чтобы наконец-то получить свою минуту славы — и это подтверждено несколькими биографами Мэрилин.

«Многие начинающие голливудские старлетки становились жертвами продвижения через постель, — говорят журналисты. — Мужчины, в чьих руках были власть и карьеры молодых и талантливых девушек, просто передавали их друг другу, как какие-то куски мяса». Важные дяди постоянно устраивали большие вечеринки, на которые приглашали актрис, жаждущих славы и признания, и вешали им лапшу на уши: обещали все золото мира, главные роли в фильмах, а потом запирались с обомлевшими от счастья барышнями в отдельных комнатах.

Однако Монро отличало одно — даже если она играла по правилам Голливуда и не раз ублажала важных персон, у нее все равно были свои принципы. Мэрилин никогда не соглашалась на интимные отношения с мужчиной, который ей не нравился. Одним из таких отверженных оказался легендарный Гарри Кон, соучредитель, президент и директор по производству Columbia Pictures.

«Кон обещал ей все роли мира. Мэрилин была у него в офисе, и тот пригласил ее провести выходные на яхте. Монро не считала его хорошим человеком, он казался ей скользким. И она сказала: ''О, я была бы счастлива отдохнуть с вами на яхте, мистер Кон. И я так хочу познакомиться с вашей женой''. Он был в ярости, потому что — естественно — никакую жену он с собой брать не собирался», — утверждают журналисты.

В сентябре 1948 года Монро познакомилась с Джонни Хайдом, вице-президентом агентства по поиску талантов The William Morris Agency. Хайда вообще-то на самом деле звали Иван Хайдабура — вместе с родителями от эмигрировал из Российской империи в начале XX века.

Мэрилин Монро и Джонни Хайд

Джонни без памяти влюбился в Монро и сделал все, чтобы она стала звездой. Договаривался о ролях, добился того, чтобы его возлюбленную поставили на обложку журнала Life, и сделал из нее именно ту Мэрилин Монро, которую знают миллионы. По настоянию Хайда актриса перекрасилась в платиновую блондинку, изменила прическу и исправила зубы.

Хайд ушел от жены и детей ради Мэри, купил дом в Беверли-Хиллз и поселился там с молодой возлюбленной (Монро тогда было 23 года, ему — 53). Они прожили вместе полтора года, пока Джонни не скончался от инфаркта. После этого семья Хайда потребовала, чтобы Монро выехала из дома и даже не думала приезжать на похороны. Проститься со своим покровителем Мэрилин смогла только после того, как его родственники уехали с кладбища.

Хайд сделал Монро знаменитой: он заключил на нее семилетний контракт с кинокомпанией 20 Century Fox за пару дней до своей смерти. После этого Мэрилин стала ведущей 23-й церемонии вручения премии «Оскар», снялась в нескольких фильмах, в том числе в «Любовном гнездышке» и «Давай сделаем это легально», а критики наконец-то стали считать ее звездой. А через год случились «Ниагара», которая сделала Монро самой сексуальной актрисой Америки, и легендарная картина «Джентльмены предпочитают блондинок».

Тогда же Монро знакомится со своим вторым мужем — спортсменом Джо Ди Маджо. Бейсболист пригласил Мэрилин на свидание через их общих знакомых. Вероятно, он покорил актрису тем, что не попытался затащить ее в постель после первой же встречи, как это делали все остальные мужчины. «Он не такой как другие. С ним я становлюсь особенной», — говорила позже звезда.

В январе 1954 года возлюбленные поженились, но поругались уже через месяц. Тогда они только вернулись из путешествия в Японию, и прямо в аэропорту на новобрачных накинулись фанаты Мэрилин. Джо был в ярости: он не понимал, почему поклонники жены не уважают их частную жизнь.

Джо Ди Маджо и Мэрилин Монро

Раздражали его и постоянные декольте и короткие юбки жены — то есть вещи, которые для Монро были совершенно нормальными. Ну а последней каплей стали съемки Мэрилин в фильме «Зуд седьмого года». Джо пришел на площадку как раз в тот момент, когда снималась ставшая легендарной сцена: белое платье Монро взлетает над решеткой вентиляции. Дома Монро ждал скандал и заветное «Развод!».

Забегая вперед, скажем, что Джо, который, по слухам, несколько раз поднимал на Мэрилин руку, безумно любил ее. В начале 1960-х они снова начали встречаться, и, по слухам, даже собирались пожениться во второй раз 8 августа 1962 года, но не успели — Монро умерла раньше.

Джо — единственный из бывших возлюбленных актрисы, кто пришел на ее похороны (он их и организовывал). Более того, каждую неделю он приносил на могилу актрисы цветы до самой своей смерти в 1999-м.

Третьим мужем звезды стал интеллигентный драматург Артур Миллер. Этот брак привел в шок поклонников актрисы: все считали, что Монро слишком хороша для «яйцеголового» писателя-иудея, который поддерживал идеологию коммунизма. Несмотря на все пересуды, третья попытка оказалась самой долгой — с Артуром звезда, принявшая иудаизм, прожила четыре с половиной года.

Артур Миллер и Мэрилин Монро

В этом браке было все: ревность, измены (очевидцы сообщали, что во время съемок фильма «Принц и танцовщица» Монро по вечерам виделась с другим мужчиной), три выкидыша, алкоголь, наркотики и в конечном итоге развод, который Мэрилин подписала, даже не глядя. Она умрет через полтора года. Артур, сытый по горло выходками Мэрилин, на похороны не приедет.

Впрочем, эти истории, о которых все известно довольно точно, меркнут по сравнению с таинственным романом Монро и двумя (!) братьями Кеннеди. Доподлинно о связи секс-бомбы и видных политиков не знает никто — но вот слухов и сплетен масса.

Джон Кеннеди и Мэрилин Монро познакомились в 1961-м на званом ужине. Очевидцы тогда сообщали, что президент США и секс-символ США уехали каждый к себе домой — не вместе. Спустя несколько месяцев они вновь пересеклись на приеме — и снова покинули его не вдвоем. А вот 24 марта 1962 года, как сообщают биографы, была «зарегистрированная интрижка» — Джон и Мэрилин провели вместе ночь в Палм-Спрингс. Тогда, если верить биографам, Кеннеди и охладел к Монро и даже сказал ей что-то вроде: «Ты в любом случае в первые леди не годишься».

Джон Кеннеди

По некоторым данным, Монро также состояла в интимных отношениях с братом 35-го президента Робертом. Это, правда, подтвердить так никто и не смог. Однако журналисты Джей Марголис и Ричард Баскин провели собственное расследование и пришли к неожиданным выводам: в любом случае смерть актрисы была неслучайной. И обвинили во всем семью Кеннеди.

По официальной версии, ночью 5 августа 1962 года домработница Мэрилин почувствовала что-то неладное. Она увидела свет из-под двери комнаты Монро, но ответа от нее не дождалась. Перепуганная женщина вызвала врачей актрисы, которые выломали дверь и обнаружили Мэри в неестественной позе с телефонной трубкой в руке.

Роберт Кеннеди

В отчете токсикологов говорится, что причиной смерти стало острое отравление снотворным. Вероятность случайной передозировки исключается — дозировка, найденная в ее теле, в несколько раз превышала допустимый предел. Самоубийство.

Марголис и Баскин так не считают. Журналисты уверены, что это было убийство, которое заказал брат Джона Кеннеди Роберт. Мол, Роб переживал, что Монро созовет пресс-конференцию и расскажет о своей связи с главными политическими фигурами страны всему миру.

С младшим Кеннеди Монро вступила в связь (опять же, по слухам), когда он приехал к ней домой и попросил актрису больше не звонить Джеку в Белый дом. Тот боялся, что о его романе узнает его супруга Жаклин, с которой он разводиться не собирался.

Австралийский режиссер Филипп Мор солидарен в мнении с журналистами: он тщательно изучил рассекреченные архивы ФБР, и они свидетельствуют о том, что к убийству Монро, вероятно, приложил руку Роберт Кеннеди.

Организатором заговора, целью которого было довести актрису до самоубийства, выступил… ее друг Питер Лоуфорд. Монро, которая находилась в жуткой депрессии, якобы подумывала о фальсификации самоубийства, чтобы вновь пробудить к себе интерес. Лоуфорд подтолкнул ее к этому решению, убедив подругу в том, что с ней в итоге все будет нормально и ее откачают. Помощи Монро так и не дождалась. Для чего это было нужно Лоуфорду, точно неизвестно, но ясно одно — мужчина был очень близок к власть имущим в США. Питер был женат на сестре братьев Кеннеди — Патриции.

1 2 3 ... 9 Мэрилин Монро умерла 5 августа 1962 года

Вероятно, настоящую причину смерти Мэрилин Монро, женщины, ставшей образцом для подражания для миллионов и умудрявшейся быть одновременно ангелом и демоном, мы никогда не узнаем. Но так ли это важно, ведь она жива, пока мы вспоминаем о ней.