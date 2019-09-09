Принц Уильям поделился редким снимком 30-летней давности с братом и матерью

На днях принц Уильям показал очаровательное фото, на котором он и маленький брат Гарри играют на старинной пожарной станции, а в это время за ними присматривает их мама принцесса Диана.

Принц Уильям поделился в Инстаграме своей детской фотографией 1988 года в честь дня аварийно-спасательных служб: пожарных, полицейских и работников скорой помощи. Он заявил, что общество обязано своим благосостоянием именно этим специалистам, которые помогают людям в самых сложных обстоятельствах.

В Британии этот праздник называется Днем 999. Набрав эти три цифры, можно вызвать любую экстренную помощь. Сегодня Принц Уильям лично встретился с людьми, которые каждый день делают нелегкую работу.

Уильям оценил самоотверженность и профессионализм работников и призвал всех британцев поблагодарить каждого, кто обеспечивает их безопасность.

1 2 3 4 5 6 7 Сегодня в Британии празднуют День 999

К слову, фолловеры официального Инстаграма герцога и герцогини Кембриджских пришли в восторг не только от инициативы Уильяма, но и от архивного снимка с его семьей. Оцените и вы.