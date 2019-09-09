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Оксана Самойлова хочет отдать 2-летнюю дочь в детский сад

Оксана Самойлова — трижды мама. Провожая старших дочек в школу и детский сад, она задумалась, не отправить ли ей и 2-летнюю Лею на подготовительные занятия.
Джиган, Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Совсем недавно Оксана Самойлова с супругом и детьми вернулись из Майами в Москву. Из-за непредвиденных обстоятельств их отпуск продлился, в связи с чем в школу 8-летняя Ариела пошла чуть позже, только 9 сентября. 

Оксана Самойлова
Оксана Самойлова с 2-летней Леей

В этот день отправилась в детский сад и 5-летняя Лея. А вот 2-летняя Майя осталась дома с мамой и стала скучать по старшим сестренкам. Видимо, она так хотела быть рядом с ними, что изъявила желание отправиться в детсад. 

«Мечтает с Леей в садик ходить. Мы с двух лет еще никого не отдавали, но никто так и не просился. Даже подумываю попробовать отвести ее пару раз», — поведала Оксана.

Жена Джигана также попросила советов у читательниц. На это подписчицы поведали, с чем сталкивались, провожая наследников в столь юном возрасте в подготовительную группу.

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09 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @samoylovaoxana/Instagram
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Оксана Самойлова

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