Оксана Самойлова хочет отдать 2-летнюю дочь в детский сад

Оксана Самойлова — трижды мама. Провожая старших дочек в школу и детский сад, она задумалась, не отправить ли ей и 2-летнюю Лею на подготовительные занятия.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Совсем недавно Оксана Самойлова с супругом и детьми вернулись из Майами в Москву. Из-за непредвиденных обстоятельств их отпуск продлился, в связи с чем в школу 8-летняя Ариела пошла чуть позже, только 9 сентября.

Оксана Самойлова с 2-летней Леей

В этот день отправилась в детский сад и 5-летняя Лея. А вот 2-летняя Майя осталась дома с мамой и стала скучать по старшим сестренкам. Видимо, она так хотела быть рядом с ними, что изъявила желание отправиться в детсад.

«Мечтает с Леей в садик ходить. Мы с двух лет еще никого не отдавали, но никто так и не просился. Даже подумываю попробовать отвести ее пару раз», — поведала Оксана.



1 2 3 ... 10 Джиган и Оксана Самойлова воспитывают трех дочерей

Жена Джигана также попросила советов у читательниц. На это подписчицы поведали, с чем сталкивались, провожая наследников в столь юном возрасте в подготовительную группу.