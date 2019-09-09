«Он сможет вылечить Настю, муж он просто идеальный»: бывшая супруга Чернышева отреагировала на слухи о болезни Заворотнюк

Наталья Анненко уверена, что ее бывший муж способен вылечить Анастасию Заворотнюк и что Петр никогда не бросит женщину в трудную минуту. Судя по интервью с бывшей фигуристкой, она считает, что Чернышев обладает всеми хорошими качествами, которые только бывают в людях.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Наталья Анненко, экс-супруга Петра Чернышева, дала интервью, в котором уверила читателей в том, что если Анастасия Заворотнюк больна, то она в исключительно хороших руках: «Я хорошо знаю Петю, он не из тех, кто может оставить в трудную минуту. Уверена, что он будет рядом с женой и станет ей настоящим плечом и поддержкой. Тем более если Настя больна, то муж ее не оставит».

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Наталья заверила, что если бы Петр Чернышев обратился к ней за помощью, она бы сделала все возможное, но пока подобных просьб ей не поступало: «Надеюсь, они с Петей все преодолеют. Даже уверена в этом. Потому что такого мужа, как Петя, еще поискать. Поверьте, очень хороший муж, просто идеальный».

Анастасия Заворотнюк

После того, как фигуристка в очередной раз похвалила бывшего мужа, журналист «Комсомольской правды» все-таки поинтересовался, как же Наталья смогла отпустить такого идеального мужа. Наталья Анненко ответила, что тогда она хотела дом и семью, а у Петра карьера только пошла в гору, и на почве этого они начали отдаляться.

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Надеемся, что слухи о болезни Анастасии Заворотнюк — это всего лишь домыслы.