Глюкоза и Александр Чистяков отметили день рождения младшей дочери

Каждый родитель пытается устроить своему ребенку лучший праздник на день рождения. У Глюкозы и ее супруга это, без сомнения, получилось. Смотрим, как прошло 8-летие их младшей дочери Веры.

Глюкоза и Александр Чистяков с дочками

Глюкоза и Александр Чистяков — родители двух прекрасных дочек. 8 сентября младшей — Вере — исполнилось восемь лет. Это событие знаменитые супруги решили отметить фееричным праздником.



Вечеринка по случаю дня рождения проходила в стиле «Людей в черном». Глюкоза и Александр надели костюмы тайных агентов и, конечно же, не забыли про специальные очки.



Все приглашенные также соблюли дресс-код, появившись на празднике в монохромных нарядах. Самой заметной была именинница. Несмотря на то, что Вера, как и все, была в костюме спецагента, она выделялась благодаря своей прическе. Часть ее волос была выкрашена в ярко-зеленой цвет, а другая — в фиолетовый.



1 2 3 ... 10 8 сентября младшая дочь Глюкозы и Александра Чистякова отметила свой 8-й день рождения

Подруг Веры развлекали аниматоры. Днем гостям удалось пострелять из дымовой пушки, сразиться со злодеем и успешно выполнить тайное задание. А вечером дети и их родители наслаждались лазерным шоу.