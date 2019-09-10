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Глюкоза и Александр Чистяков отметили день рождения младшей дочери

Каждый родитель пытается устроить своему ребенку лучший праздник на день рождения. У Глюкозы и ее супруга это, без сомнения, получилось. Смотрим, как прошло 8-летие их младшей дочери Веры.
Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Александр Чистяков
Глюкоза и Александр Чистяков с дочками

Глюкоза и Александр Чистяков — родители двух прекрасных дочек. 8 сентября младшей — Вере — исполнилось восемь лет. Это событие знаменитые супруги решили отметить фееричным праздником.

Вечеринка по случаю дня рождения проходила в стиле «Людей в черном». Глюкоза и Александр надели костюмы тайных агентов и, конечно же, не забыли про специальные очки.

Все приглашенные также соблюли дресс-код, появившись на празднике в монохромных нарядах. Самой заметной была именинница. Несмотря на то, что Вера, как и все, была в костюме спецагента, она выделялась благодаря своей прическе. Часть ее волос была выкрашена в ярко-зеленой цвет, а другая — в фиолетовый.

  • Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)
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    8 сентября младшая дочь Глюкозы и Александра Чистякова отметила свой 8-й день рождения
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Подруг Веры развлекали аниматоры. Днем гостям удалось пострелять из дымовой пушки, сразиться со злодеем и успешно выполнить тайное задание. А вечером дети и их родители наслаждались лазерным шоу.

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10 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @glukozamusic, @moreshowcom/Instagram
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Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Александр Чистяков

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