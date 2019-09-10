Светлана Лобода нежно поздравила «самого красивого» женатого певца с днем рождения

Если вы хотите, чтобы вас поздравили с днем рождения Валерия, Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Николай Басков, Яна Рудковская, Михаил Галустян и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса, то вам нужно было родиться Александром Реввой. Сегодня юморист отмечает 45-летие.
Среди звездных друзей, посвятивших пост в Инстаграме имениннику, оказалась и Светлана Лобода. Певица призналась, что рада дружбе с шоуменом и полна теплых чувств к Александру и всей его семье.
К слову, Светлану и Александра не раз подозревали в романе, и это несмотря на то, что Ревва женат и воспитывает с супругой Анжеликой двух дочерей. Однако сами звезды уверяли своих поклонников — они всего лишь хорошие друзья.
Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, сказанным за день, и надеемся увидеть фото с пышного торжества в честь 45-летия Александра!