Светлана Лобода нежно поздравила «самого красивого» женатого певца с днем рождения

10 сентября шоумен, певец, муж и отец Александр Ревва отмечает юбилей. С 45-летием его поздравили многие звездные друзья и коллеги, среди них оказалась и Светлана Лобода.

Александр Ревва празднует свое 45-летие

Если вы хотите, чтобы вас поздравили с днем рождения Валерия, Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Николай Басков, Яна Рудковская, Михаил Галустян и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса, то вам нужно было родиться Александром Реввой. Сегодня юморист отмечает 45-летие.

Светлана Лобода поздравила юмориста с праздником

Среди звездных друзей, посвятивших пост в Инстаграме имениннику, оказалась и Светлана Лобода. Певица призналась, что рада дружбе с шоуменом и полна теплых чувств к Александру и всей его семье.

«Будь здоров и счастлив, самый красивый мужчина на свете! Ты потрясающий светлый и добрый. Таких больше нет. С днем рождения, мой друг, люблю», — нежно обратилась артистка к имениннику.

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К слову, Светлану и Александра не раз подозревали в романе, и это несмотря на то, что Ревва женат и воспитывает с супругой Анжеликой двух дочерей. Однако сами звезды уверяли своих поклонников — они всего лишь хорошие друзья.



Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, сказанным за день, и надеемся увидеть фото с пышного торжества в честь 45-летия Александра!

