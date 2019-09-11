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Татьяна Терешина похвасталась, что муж разрешил ей опубликовать абсолютно голое фото

Татьяна Терешина часто делится с фолловерами пикантными снимками. Однако на днях молодая мама и счастливая жена превзошла себя, показав полностью обнаженное фото из ванной. 
Татьяна Терешина
Татьяна Терешина

40-летняя Татьяна Терешина регулярно напоминает фолловерам, что она все еще так же прекрасна, как и много лет назад, на заре своей музыкальной карьеры. 

Певица любит публиковать провокационные фото, где позирует в нарядах с глубоким декольте — таких очень много в ее гардеробе. 

В начале года Татьяна родила своему молодому мужу сына и теперь часто хвастается тем, как быстро пришла в форму после тяжелой беременности. 

Татьяна Терешина
 

Вот и на днях исполнительница показала новый снимок из ванной комнаты, на котором она позирует полностью обнаженной — да еще и совершенно без косметики. 

Терешина объяснила, что выложила горячее фото потому, что за ее микроблогом следит немало мужчин, которых следует радовать подобными публикациями. 

«Кстати, муж сам выбирал, какую фотографию выставить. Победила эта, шкодливо-позитивная!» — объяснила подписчикам звезда. 

Пользователи Сети сделали множество комплиментов певице. «Татьяна, вы просто безупречная!», «У вас невероятное тело», — прокомментировали фолловеры. Впрочем, некоторые посчитали снимок Терешиной слишком интимным. «Кто бы что ни говорил, но подобные фото стоит отсылать только мужу», — написала одна из поклонниц звезды. 

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11 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @tanya_tereshina/Instagram
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Татьяна Терешина

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • А нам это зачем? Для этого существуют специальные сайты и журналы

  • Когда больше удивить нечем...

  • «Родовая» полоска на животе, на каждом фото. Я бы такое на показ не выставляла.

  • Тонны фотошопа, божечки. Я понимаю хочется что то выставлять в соцсети чтобы окончательно не забыли ее, но она что сама не понимает насколько это заметно? И его и себя замыливает нещадно на всех фотках

  • Странно это. Если есть муж и ты счастлива, то даже мыслей нет кому-то показывать свои телеса

  • Вот её разнесло.. Похожа на Седакову стала

  • Кто такая?

  • Смешно смотреть (при наличие весьма симпатичной внешности и фигуры)на эти ляжки замазанные на половину,эти гуманоидные глаза и нос на всех фотках,еще и мужу вытягивает глаза как будто у них зоб)))они реально думают,что это незаметно!? занимаются откровенной фигней с этими фотками,вроде взрослые человеки,а смотришь на них,как подростки какие-то!

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