Татьяна Терешина похвасталась, что муж разрешил ей опубликовать абсолютно голое фото

40-летняя Татьяна Терешина регулярно напоминает фолловерам, что она все еще так же прекрасна, как и много лет назад, на заре своей музыкальной карьеры.
В начале года Татьяна родила своему молодому мужу сына и теперь часто хвастается тем, как быстро пришла в форму после тяжелой беременности.
Вот и на днях исполнительница показала новый снимок из ванной комнаты, на котором она позирует полностью обнаженной — да еще и совершенно без косметики.
«Кстати, муж сам выбирал, какую фотографию выставить. Победила эта, шкодливо-позитивная!» — объяснила подписчикам звезда.
Пользователи Сети сделали множество комплиментов певице. «Татьяна, вы просто безупречная!», «У вас невероятное тело», — прокомментировали фолловеры. Впрочем, некоторые посчитали снимок Терешиной слишком интимным. «Кто бы что ни говорил, но подобные фото стоит отсылать только мужу», — написала одна из поклонниц звезды.