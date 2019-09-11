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Беременная Эшли Грэм вышла в свет в тугом боди и прозрачном платье

Несмотря на все тяготы беременности, Эшли Грэм не перестает посещать вечеринки и модные показы. На днях плюс-сайз-модель появилась на шоу Savage X Fenty в довольно провокационном наряде.
Эшли Грэм
Эшли Грэм

10 сентября в рамках Недели моды в Нью-Йорке прошла презентация новой коллекции нижнего белья Savage X Fenty бренда Рианны. Посмотреть шоу собралась масса гостей, среди которых были сестры Хадид, Кара Дельвинь, Нормани Кордей и многие другие.

Эшли Грэм
Эшли Грэм посетила показ Savage X Fenty

Однако особое внимание журналистов привлекла плюс-сайз-модель Эшли Грэм. Беременная звезда в последнее время все чаще появляется на светских тусовках, а в этот раз решила удивить поклонников своим нарядом.

31-летняя Эшли позировала перед фотографами в обтягивающем боди и черном прозрачном платье, демонстрируя все прелести фигуры и округлившийся живот.

Тотал-лук модель разбавила босоножками на высокой шпильке и ярко-желтым клатчем. 

За последнюю неделю это не первое смелое появление Эшли Грэм. 6 сентября в рамках все той же Недели моды в Нью-Йорке состоялась традиционная вечеринка Harper's Bazaar Icons. В тот вечер Грэм выбрала черное боди, дополнив его прозрачной кружевной юбкой.

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11 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @ashleygraham/Instagram
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Эшли Грэм

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • По ней не понятно. Толстая и есть толстая, а беременность это, или просто жир....

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