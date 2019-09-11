Беременная Эшли Грэм вышла в свет в тугом боди и прозрачном платье

10 сентября в рамках Недели моды в Нью-Йорке прошла презентация новой коллекции нижнего белья Savage X Fenty бренда Рианны. Посмотреть шоу собралась масса гостей, среди которых были сестры Хадид, Кара Дельвинь, Нормани Кордей и многие другие.
Однако особое внимание журналистов привлекла плюс-сайз-модель Эшли Грэм. Беременная звезда в последнее время все чаще появляется на светских тусовках, а в этот раз решила удивить поклонников своим нарядом.
Тотал-лук модель разбавила босоножками на высокой шпильке и ярко-желтым клатчем.
За последнюю неделю это не первое смелое появление Эшли Грэм. 6 сентября в рамках все той же Недели моды в Нью-Йорке состоялась традиционная вечеринка Harper's Bazaar Icons. В тот вечер Грэм выбрала черное боди, дополнив его прозрачной кружевной юбкой.